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درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-9-2021 فى مصر

تبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 34 للعظمي
عصام عميرة 12:27 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21 12:27 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

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تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد نهارا، ومعتدل ليلا على تلك الأنحاء.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن مدن السواحل الشمالية تشهد طقس مائل للحرارة رطب نهارا ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، ومعتدل ليلا.

وأضافت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط اليوم تكون معتدلة وارتفاع الامواج يصل إلى 1.5 و 2 متر، فيما تبلغ حالة البحر الأحمر الى مضطربة مع ارتفاع أمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

وتتوقع الأرصاد فرص طفيفة لتساقط الأمطارعلى مناطق من السواحل الغربية ” السلوم-مرسي مطروح-العلمين” وقد تمتد لمناطق من الاسكندرية على فتارت متقطعة بنسبة 30%.

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درجات الحرارة اليوم في القاهرة

قالت هيئة الارصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم في القاهرة تسجل 34 للعظمي و24 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و26 للصغري، ودمنهور32 للعظمي و24 للصغري، وبلطيم 33 للعظمي و25 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمي و 26 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 25 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في بورسعيد 31 للعظمي و 26 للصغري، ودمياط 31 للعظمي و 26 للصغري، والزقازيق 33 للعظمي و 25 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و 24 للصغري.

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وتصل درجة الحرارة اليوم في طابا 34 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 30 للعظمي و 19 للصغري، والطور 32 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 37 للعظمي و 29 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 28 للصغري.

وتسجل في المنيا 36 للعظمي و 22 للصغري، واسيوط 38 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 27 للصغري.

درجات الحرارة في أسوان

كما تصل درجات الحرارة اليوم في اسوان 41 للعظمي و 28 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 28 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 28 للصغري، وشلاتين 42 للعظمي و 29 للصغري.

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نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن تسجل نسبة الرطوبة غدا في القاهرة الكبري 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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