درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-7-2020 في مصر

تسجل درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر تراجع لتصل إلى 34 درجة للعظمي فى القاهرة فيما تسجل الإسكندرية درجة حرارة اليوم تصل الى 29 للعظمي و 23 للصغري وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية .

الطقس اليوم فى القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري تشهد طقسا مائلا للحرارة رطب نهارًا لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد أن شمال البلاد متأثرة بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية، معتدلة نهارًا لطيفة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلي شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا معتدلً ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-7-2020.

درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 23.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 23.

درجات الحرارة فى جنوب مصر

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و31 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و28 للصغرى، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 35 والصغرى 23.

مستوي الرطوبة اليوم

وأفادت هيئة الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 86 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغرى.

سحب منخفضة على جنوب سيناء

كما تشير أخر إصدارات القمر الصناعي إلى تواجد سحب منخفضة على جنوب سيناء عند سانت كاترين وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم .

الحالة الجوية

و تشير أخر مخرجات النماذج العددية إلى أن الحالة الجوية مهيأة لسقوط الأمطار هناك لتوافر كميه الرطوبة في طبقة 700 ملي بار وأيضا تؤثر على انخفاض درجات الحرارة لتكون 24 درجة اما عن الرياح فهي هادئة تماما مما تساعد على تكوين سحب بالحمل الحراري. صورة توضح حركة السحب اليوم

ومع بدايه يوم الجمعة تبدأ السحب بالتلاشي تدريجيا على كافة الانحاء معلنة نهاية حالة ممطرة ضعيفة في شهر يوليو وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم الصادرة عن هيئة الارصاد الجوية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: