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درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-7-2020 في مصر

تشهد القاهرة الكبري طقسا مائلا للحرارة رطب نهارًا لطيف ليلًا
عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 10 يوليو 20 7:00 ص, الجمعة, 10 يوليو 20

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تسجل درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر تراجع لتصل إلى 34 درجة للعظمي فى القاهرة فيما تسجل الإسكندرية درجة حرارة اليوم تصل الى 29 للعظمي و 23  للصغري وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية .

الطقس اليوم فى القاهرة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري تشهد طقسا مائلا للحرارة رطب نهارًا لطيف ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي بعض المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد أن شمال البلاد متأثرة بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية،  أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية، معتدلة نهارًا لطيفة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلي شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا معتدلً ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-7-2020.

درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 29 والصغرى 23.

وفي شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 23.

درجات الحرارة فى جنوب مصر

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و31 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و28 للصغرى، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 35 والصغرى 23.

مستوي الرطوبة اليوم

وأفادت هيئة الأرصاد بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 86 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغرى.

سحب منخفضة على جنوب سيناء

كما تشير أخر إصدارات القمر الصناعي إلى تواجد سحب منخفضة على جنوب سيناء عند سانت كاترين وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم .

الحالة الجوية

 و تشير أخر مخرجات النماذج العددية إلى أن الحالة الجوية مهيأة لسقوط الأمطار هناك لتوافر كميه الرطوبة في طبقة 700 ملي بار وأيضا تؤثر على انخفاض درجات الحرارة لتكون 24 درجة اما عن الرياح فهي هادئة تماما مما تساعد على تكوين سحب بالحمل الحراري.

صورة توضح حركة السحب اليوم

ومع بدايه يوم الجمعة تبدأ السحب بالتلاشي تدريجيا على كافة الانحاء معلنة نهاية حالة ممطرة ضعيفة في شهر يوليو وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم الصادرة عن هيئة الارصاد الجوية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3424
الاسكندرية2923
طنطا
3323
شبين الكوم3424
دمنهور3323
بلطيم
3124
مطروح
2922
السلوم
2921
سيوة3523
بورسعيد
3023
دمياط
3024
الزقازيق
3324
الإسماعيلية
3522
السويس3524
العريش3422
رفح3121
رأس سدر
3725
نخل3416
نويبع3727
طابا3524
كاترين2916
الطور3726
شرم الشيخ3627
الغردقة
3626
مرسي علم3728
الفيوم3625
بني سويف3625
المنيا3726
أسيوط3727
سوهاج4027
قنا4028
الأقصر
4030
أسوان4131
أبوسمبل
4130
الوادى الجديد
4227
شلاتين3729
حلايب3630
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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