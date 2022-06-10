درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-6-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد وفق درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتصل فى القاهرة 38 للعظمي، وتهشد كافة الأنحاء طقس معتدل ليلا.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشكالية ومدن القناة.

كما تشنط الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتصل سرعتها 15 عقدة.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتعرض الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم على كافة المدن وتسجل علي القاهرة 38 للعظمي و26 للصغري، ومرسي مطروح 32 للعظمي و 22 للصغري، وسيوة 39 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة فى الإسكندرية 35 للعظمي و 23 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و22 للصغري، ووادي النطرون 37 للعظمي و 25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم 37 للعظمي و25 للصغري، ودمنهور 36 للعظمي و 22 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى والمنصورة 37 للعظمي و24 للصغري، والسلوم 39 للعظمي و 21 للصغري، وبورسعيد 31 للعظمي و 24 للصغري، ودمياط 30 للعظمي و 24 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 40 للعظمي و27 للصغري، والغردقة 41 للعظمي و28 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي، والسويس 38 للعظمي و25 للصغري.

درجة الحرارة فى العريش

كما تصل درجة الحرارة فى العريش 32 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 34 للعظمي و 23 للصغري، وراس سدر 39 للعظمي و 23 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى نويبع 39 للعظمي و 23 للصغري، وطابا 38 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 36 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى و 24 للصغري، والفيوم 40 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 41 للعظمي و 24 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى المنيا 41 للعظمي و 25 للصغري، وأسيوط 41 للعظمي و 26 للصغري، وسوهاج 42 للعظمي و 24 للصغري.

كما تبلغ الحرارة فى سوهاج 42 للعظمي و 24 للصغري، وقنا 43 للعظمي و 25 للصغري، والأقصر 43 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

وتصل فى أسوان 44 للعظمي و 28 للصغري، وإدفو 44 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 42 للعظمي و 25 للصغري، وحلايب 34 للعظمي و 27 للصغري.

درجات حرارة قصوى تؤثر علي أجزاء كبيرة من العالم

موجة شديدة الحرارة تضرب مناطق من جنوب أوروبا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط، وتظهر المناطق (ذات اللون الأحمر ) شديدة الحرارة وأعلي من معدلاتها خلال هذا الوقت من العام، وتظهر مناطق أخري (باللون الأزرق ) تكون أقل من معدلاتها خلال هذا الوقت من العام.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: