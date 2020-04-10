درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-4-2020 في مصر

تواصل درجات الحرارة تراجعها على معظم محافظات مصر بحسب بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، لتشهد حالة الطقس طقسا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلاً على معظم المناطق.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم، أن محافظة اسوان تشهد اعلى ارتفاع في درجات الحرارة بين محافظات مصر، وتصل الى 28 درجة للعظمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-4-2020.

وتشهد حالة الطقس فى القاهرة الكبري طقساً لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، مع امطار خفيفة على بعض المناطق ، وحركة رياح معتدلة تصل الى نشطة احيانا.

حالة الطقس في مدن الوجه البحري

تسود مدن الوجه البحري طقسا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة، وشبورة صباحا.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع امطار خفيفة، وحركة رياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

كما تشهد منطقة الصعيد شمالا طقسا معتدل نهارا وبارد ليلا مع رياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة.

ويسود طقس جنوب الصعيد طقسا معتدل نهارا ولطيف ليلا مع رياح نشطة مثيرة للاتربة والرمال.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 14 درجة للصغرى و21 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 14 درجة للصغرى 19 درجة للعظمى، ومطروح 11 درجات للصغري و 19 للعظمي.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 18 درجة للصغرى و28 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 6 وتبلغ العظمى 16 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 13 للصغرى و24 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: