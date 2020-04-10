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درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-4-2020 في مصر

تشهد حالة الطقس فى القاهرة الكبري طقساً لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا
عصام عميرة 7:01 ص, الجمعة, 10 أبريل 20 7:01 ص, الجمعة, 10 أبريل 20

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تواصل درجات الحرارة تراجعها على معظم محافظات مصر بحسب بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، لتشهد حالة الطقس طقسا لطيف نهارا وشديد البرودة ليلاً على معظم المناطق.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية في تقرير حالة الطقس اليوم، أن محافظة اسوان تشهد اعلى ارتفاع في درجات الحرارة بين محافظات مصر، وتصل الى 28 درجة للعظمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة  10-4-2020.

وتشهد حالة الطقس فى القاهرة الكبري طقساً لطيف نهارا وشديد البرودة ليلا، مع امطار خفيفة على بعض المناطق ، وحركة رياح معتدلة تصل الى نشطة احيانا.

حالة الطقس في مدن الوجه البحري

تسود مدن الوجه البحري طقسا معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا مع رياح معتدلة، وشبورة صباحا.

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، مع امطار خفيفة، وحركة رياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

كما تشهد منطقة الصعيد شمالا طقسا معتدل نهارا وبارد ليلا مع رياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة.

 ويسود طقس جنوب الصعيد طقسا معتدل نهارا ولطيف ليلا مع رياح نشطة مثيرة للاتربة والرمال.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

وتصل درجة حرارة محافظة القاهرة 14 درجة للصغرى و21 للعظمى، فيما تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 14 درجة للصغرى 19 درجة للعظمى، ومطروح 11 درجات للصغري و 19 للعظمي.

فيما تصل درجة الحرارة فى محافظة أسوان 18 درجة للصغرى و28 درجة للعظمى، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى فى مدينة كاترين إلى 6 وتبلغ العظمى 16 درجات، وتصل درجات الحرارة في السويس إلى 13 للصغرى و24 للدرجة العظمى.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1421
شبين الكوم1321
طنطا
1320
دمنهور1220
الإسكندرية
1419
بلطيم
1320
مطروح
1119
السلوم
1119
سيوة1022
بورسعيد
1420
دمياط
1319
الزقازيق
1321
الإسماعيلية
1224
السويس1324
العريش1221
رفح1220
رأس سدر
1524
نخل921
نويبع1724
طابا1322
كاترين616
الطور1824
شرم الشيخ1926
الغردقة
1726
مرسي علم1925
الفيوم1224
بني سويف1324
المنيا1224
أسيوط1325
سوهاج1525
قنا1726
الأقصر
1727
أسوان1828
أبوسمبل
1929
الوادى الجديد
1527
شلاتين1927
حلايب2025
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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