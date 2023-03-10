درجات الحرارة اليوم الجمعة 10-3-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف الأنحاء، لتشهد طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، وحار على جنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، استمرار طقس بارد ليلا على اغلب الانحاء، مع تعرض المدن إلى شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وكشفت الأرصاد، في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، وتصل في القاهرة 27 العظمى و14 الصغرى العريش 26 العظمى و13 الصغرى وطنطا 26 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 23 للعظمى و 13 الصغرى، و نخل 24 العظمى و4 للصغرى، ودمياط 26 للعظمى و 13 للصغرى ومرسى علم 28 للعظمى و 15 للصغرى

وتسجل درجة الحرارة اليوم في بني سويف 28 العظمى و11 للصغرى، واسماعيليه 26 العظمى و 13 للصغرى، و شرم الشيخ 27 للعظمى و17 للصغرى، والعاصمة الإدارية 27 للعظمى و 14 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في أسيوط 29 العظمى و11 الصغرى، والوادي الجديد 29 للعظمى و 12 الصغرى، والأقصر 31 العظمى 15 الصغرى، وسيوة 25 للعظمى و 10 صغرى.

وترصد درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 26 العظمى و13 الصغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 13 الصغرى، ورأس حدربه 28 العظمى و15 للصغرى. والعلمين الجديدة 22 للعظمى و 13 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في المنصورة 27 العظمى و14 الصغرى، ورأس غارب 28 للعظمى و15 للصغرى، و6 أكتوبر 28 للعظمى و14 للصغرى، وأبو سمبل 30 للعظمى و 13 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة اليوم في طابا 25 للعظمى و 15 للصغرى، وكفر الشيخ 27 العظمى و14 الصغرى، وأبو رماد 29 العظمى و15 الصغرى، وحلايب 28 العظمى و 15 صغرى.

وتسجل في الزقازيق 27 العظمى و 14 الصغرى، و محافظة الفيوم 29 للعظمى و 10 للصغرى، والسلوم 20 للعظمى و 10 للصغرى، والسويس 26 العظمى 13 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في رأس سدر 26 للعظمى و 15 للصغرى، و الغردقة 28 للعظمى و 16 للصغرى، وشبين الكوم 26 للعظمى و14 صغرى ، والمنيا 28 للعظمى و 10 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تبلغ درجة الحرارة على أسوان 32 للعظمى و 15 الصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و 13 للصغرى، ومدينة سفاجا 28 للعظمى و 15 الصغرى، و بنها 27 العظمى 14 والصغرى.

وتابعت، أن درجة الحرارة في قنا 30 العظمى 13 والصغرى، والطور 27 العظمى و 15 الصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و14 صغرى، وطابا 25 العظمى 15 الصغرى، و رفح 24 العظمى 13 والصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن حركة الرياح تنشط على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة وتصل سرعتها 8 عقده في القاهرة الكبرى واتجاهها الجنوبي الشرقي.

كما تتفاوت حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف في اتجاه الرياح شمال غربي الى جنوبي غربي، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر مع ارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين واتجاه الرياح شمال غرب إلى شمالي شرقي.

ننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المحافظات والمدن المصرية: