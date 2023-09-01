درجات الحرارة اليوم الجمعة 1-9-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرراة اليوم الجمعة على مختلف المدن المصرية، لتشهد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأسوان 44 درجة للعظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في جميع المدن والمحافظات، وتصل فى القاهرة 34 العظمى و 26 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و25 الصغرى، والعريش 33 العظمى و24 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى و 30 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 25 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 26 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 24 الصغرى، وأسوان 44 العظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في العاصمة الإدارية 34 درجة و26 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 36 العظمى و 26 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في بني سويف 37 العظمى و 25 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 23 الصغرى، وادي النطرون 36 العظمى و 25 الصغرى، والطور 39 العظمى و 26 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في بنها 34 العظمى و 25 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 26 الصغرى، كاترين 35 العظمى و 19 الصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 23 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في المنصورة 34 العظمى و25 الصغرى، وشرم الشيخ 40 للعظمى و 31 الصغرى، وسفاجا 40 العظمى و 30 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 29 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى حلايب 34 العظمى و 30 الصغرى، وطابا 37 للعظمى و 27 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 31 صغرى، وأبو رماد 34 العظمى و30 الصغرى، ونخل 37 العظمى و 20 الصغرى.

درجة الحرارة فى دمياط

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في دمياط 33 العظمى و 25 الصغرى، وأبو سمبل 43 العظمى و 27 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 23 الصغرى، والسويس 37 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 32 العظمى و 25 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 26 صغرى، ونخل 37 العظمى و 20 الصغرى.

وأضافت درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 40 العظمى 29 الصغرى، والوادى الجديد 42 للعظمى و 26 الصغرى، وسيوة 38 للعظمى و 24 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 35 العظمى و 26 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى و 30 الصغرى، وأبو رماد 34 العظمى و30 الصغرى، وسوهاج 42 للعظمى و 25 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: