درجات الحرارة اليوم الجمعة 1-7-2022 في مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع الأنحاء والمدن المصرية، ليسود طقس معتدل ليلاً على كافة الأنحاء مع نشاط لحركة الرياح على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس نهارا تكون حارة على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2 و 3 درجات مئوية.

وأضافت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج يصل إلى 1.5 متر، ورياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.25 متر ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن، وتبلغ فى القاهرة 34 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 27 للصغري، والفيوم 36 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتتوقع الأرصاد أن تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 30 للعظمي و 23 للصغري، والإسماعيلية 35 للعظمي و 24 للصغري، والسويس 35 للعظمي و 23 للصغري، والمصنورة 34 للعظمي و 24 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى وادي النطرون 34 للعظمي و 23 للصغري، ومطروح 29 للعظمي و 24 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 37 للعظمي و 27 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم 34 للعظمي و 24 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 23 للصغري، وشرم الشيخ 37 للعظمي و 28 للصغري، والسلوم 31 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة فى طابا

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى طابا 32 للعظمي و 21 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 17 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 25 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى رأس سدر 36 للعظمي و24 للصغري، ونخل 33 للعظمي و 17 للصغري، ونويبع 35 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 36 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 40 للعظمي و 27 للصغري، والأقصر 39 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 38 للعظمي و 26 للصغري، وابوسمبل 40 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 24 للصغري،

وتابعت أن درجات الحرارة تواصل الارتفاع على جنبو البلاد وتسجل فى الوادي الجديد 40 للعظمي و 25 للصغري، وشلاتين 38 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 34 للعظمي و 27 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: