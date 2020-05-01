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درجات الحرارة اليوم الجمعة 1-5-2020 فى مصر

تسجل أسوان درجة حرارة للصغري 22 و العظمي 36 كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم
عصام عميرة 9:53 ص, الجمعة, 1 مايو 20 9:53 ص, الجمعة, 1 مايو 20

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تشهد مدن القاهرة الكبري والوجه البحري طقساً معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لبيان درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا وشديد البرودة ليلًا مع شبورة مائية صباحًا وحركة رياح معتدلة.

كما تشهد منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا مائلا للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1-5-2020.

حالة الطقس فى الصعيد

وتشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد، حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على القاهرة، فإن الصغرى 16، والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 15، والعظمى 24.

الطقس فى شرم الشيخ

أما شرم الشيخ الصغرى 21، والعظمى 31، والغردقة الصغرى 20، والعظمى 30، بينما دمنهور الصغرى 15، والعظمى 26.

كما تسجل أسوان درجة حرارة للصغري 22 و العظمي 36 ، وشلاتين 20 درجة للصغري و 32 للعظمي.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالصغريالعظمي
القاهرة1731
شبين الكوم1630
طنطا
1530
دمنهور1526
الإسكندرية
1626
بلطيم
1625
مطروح
1522
السلوم
1625
سيوة2034
بورسعيد
1725
دمياط
1724
الزقازيق
1630
الإسماعيلية
1631
السويس1630
العريش1527
رفح1426
رأس سدر
1629
نخل1129
نويبع2130
طابا1728
كاترين1023
الطور2128
شرم الشيخ2232
الغردقة
2033
مرسي علم2032
الفيوم1732
بني سويف1732
المنيا1732
أسيوط1833
سوهاج1834
قنا2035
الأقصر
2135
أسوان2236
أبوسمبل
2234
الوادى الجديد
1935
شلاتين2032
حلايب2129
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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