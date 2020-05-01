درجات الحرارة اليوم الجمعة 1-5-2020 فى مصر

تسجل أسوان درجة حرارة للصغري 22 و العظمي 36 كأعلى ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم

تشهد مدن القاهرة الكبري والوجه البحري طقساً معتدلا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لبيان درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية إن طقس السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا وشديد البرودة ليلًا مع شبورة مائية صباحًا وحركة رياح معتدلة.

كما تشهد منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقسا مائلا للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 1-5-2020.

حالة الطقس فى الصعيد

وتشهد شمال الصعيد طقسا معتدلا نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية صباحا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد، حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم فى محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على القاهرة، فإن الصغرى 16، والعظمى 28 والإسكندرية الصغرى 15، والعظمى 24.

الطقس فى شرم الشيخ

أما شرم الشيخ الصغرى 21، والعظمى 31، والغردقة الصغرى 20، والعظمى 30، بينما دمنهور الصغرى 15، والعظمى 26.

كما تسجل أسوان درجة حرارة للصغري 22 و العظمي 36 ، وشلاتين 20 درجة للصغري و 32 للعظمي.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: