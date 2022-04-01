تشهد البلاد موجة حارة ابتداء من اليوم الجمعة، وفق درجات الحرارة نتيجة تأثرنا برياح جنوبية جافة تعمل على رفع الحرارة على جميع الأنحاء وتكون نسب الرطوبة منخفضة بشكل كبير.

كما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على جميع الأنحاء، لذا يفضل عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعة الذروة، مع إتربة عالقة على القاهرة والوجه البحري.

وذكرت الأرصاد أن القاهرة الكبري تشهد طقسا حارا نهارا وحتي شمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، وبارد ليلا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتبلغ على القاهرة 33 للعظمي و17 للصغري، وشبين الكوم 33 للعظمي و17 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و16 للصغري.

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى بلطيم 31 للعظمي و16 للصغري، ومطروح 33 للعظمي و 17 للصغري، والسلوم 34 للعظمي و17 للصغري، وسيوة 35 للعظمي و18 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 30 للعظمي و17 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 16 للصغري، ودمياط 30 للعظمي و16 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و17 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى الإسماعيلية 32 للعظمي و17 للصغري، والسويس 32 للعظمي و17 للصغري، والعريش 29 للعظمي و14 للصغري، ورفح 30 للعظمي و14 للصغري.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 34 للعظمي و21 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و20 للصغري، ومرسي علم 35 للعظمي و21 للصغري.

درجة الحرارة فى بني سويف

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 34 للعظمي و13 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و14 للصغري، وأسيوط 35 للعظمي و 14 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 36 للعظمي و 16 للصغري، وقنا 36 للعظمي و 16 للصغري، والاقصر 37 للعظمي و 18 للصغري، واسوان 38 للعظمي و 18 للصغري.

ارتفاع درجات الحرارة

وتكون ذروة الارتفاع يوم السبت الموافق( 2 إبريل 2022) ، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية وجنوب الصعيد يتجاوز الأربعين درجة مئوية.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع امواج من 1.5 إلى 2 متر، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج من 1 إلى 1.5 متر.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: