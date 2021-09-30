درجات الحرارة اليوم الجمعة 1-10-2021 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، طقس مائل للحرارة علي شمال البلاد نهارا، وتتراوح درجات الحرارة اليوم من 30:32 لطيف ليلا ويزداد الإحساس ببرودة الطقس في ساعات متأخرة من الليل؛ كما تقل الرؤية الأفقية في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلي القاهرة.

سرعة الرياح اليوم

وذكرت أن هناك نشاطا لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتسجل في القاهرة 12 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 12 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتسجل في القاهرة 31 للعظمي و 22 للصغري، مع طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة ولطيف ليلا.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 27 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 31 للعظمي و 21 للصغري، وبلطيم 28 للعظمي و 21 للصغري.

وتصل درجات الحرارة في شبين الكوم 31 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي مطروح 27 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 21 للصغري، وسيوة 31 للعظمي و 20 للصغري.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة اليوم في السويس 31 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 20 للصغري، ورأس سدر 32 للعظمي و 22 للصغري، ونويبع 32 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ في المنيا 32 للعظمي و 21 للصغري، وأسيوط 32 للعظمي و 18 للصغري، وسوهاج 34 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 35 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة في أسوان

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في أسوان 36 للعظمي و 23 للصغري، وادفو 36 للعظمي و 23 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و 20 للصغري، وحلايب 30 للعظمي و 24 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وقالت الأرصاد إن نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة تسجل 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: