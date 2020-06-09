درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9-6-2020 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى محافظات مصر، إذ تسجل القاهرة الكبري34 درجة للعظمي و 20 للصغري ، فيما تصل العظمي بالاسكندرية إلى 28 درجة و 22 درجة للصغري، ومن الظواهر الجوية المتوقعة تشهد القاهرة شبورة مائية صباحاً.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، تشهد طقسا مائلًا للحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا وفقا لبيان درجات الحرارة اليوم .

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية تكون حالة الطقس لطيفة نهارًا مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسًا شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلًا، غائمًا جزئيًا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

حالة الطقس فى الصعيد

فيما طقس يكون شمال الصعيد، حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

حالة البحرين وفقاً لتوقعات درجات الحرارة اليوم

أما حالة البحر البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9-6-2020.

درجات الحرارة اليوم فى مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة العظمى 34 والصغرى 20، أما الإسكندرية فالعظمى 28 والصغرى 22.

كما تسجل شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27، بينما الغردقة العظمى 37 والصغرى 26، دمنهور العظمى 33 والصغرى 21.

وتسجل محافظة أسوان 44 درجة للعظمي و 29 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 41 درجة للعظمي و 24 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 33.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: