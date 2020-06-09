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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9-6-2020 فى مصر

تصل العظمي بالإسكندرية إلى 28 درجة و 22 درجة للصغري
عصام عميرة 8:39 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20 8:39 ص, الثلاثاء, 9 يونيو 20

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى محافظات مصر، إذ تسجل القاهرة الكبري34 درجة للعظمي و 20 للصغري ، فيما تصل العظمي بالاسكندرية إلى 28 درجة و 22 درجة للصغري، ومن الظواهر الجوية المتوقعة تشهد القاهرة شبورة مائية صباحاً.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، تشهد طقسا مائلًا للحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا وفقا لبيان درجات الحرارة اليوم .

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية تكون حالة الطقس لطيفة نهارًا مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسًا شديد الحرارة نهارًا لطيفًا ليلًا، غائمًا جزئيًا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.

حالة الطقس فى الصعيد

فيما طقس يكون شمال الصعيد، حار نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

حالة البحرين وفقاً لتوقعات درجات الحرارة اليوم

أما حالة البحر البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9-6-2020.

درجات الحرارة اليوم فى مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة العظمى 34 والصغرى 20، أما الإسكندرية فالعظمى 28 والصغرى 22.

كما تسجل شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27، بينما الغردقة العظمى 37 والصغرى 26، دمنهور العظمى 33 والصغرى 21.

وتسجل محافظة أسوان 44 درجة للعظمي و 29 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 41 درجة للعظمي و 24 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 33.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3420
الاسكندرية2822
طنطا
3320
شبين الكوم3420
دمنهور3321
بلطيم
2722
مطروح
2621
السلوم
3622
سيوة3323
بورسعيد
2723
دمياط
2722
الزقازيق
3321
الإسماعيلية
3420
السويس3421
العريش2818
رفح2718
رأس سدر
3523
نخل3517
نويبع3625
طابا3519
كاترين3018
الطور3522
شرم الشيخ3727
الغردقة
3726
مرسي علم3627
الفيوم3623
بني سويف3623
المنيا3623
أسيوط3724
سوهاج3725
قنا4126
الأقصر
4227
أسوان4429
أبوسمبل
4327
الوادى الجديد
4128
شلاتين3728
حلايب3427
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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