درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 9-5 -2023 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على بعض المدن ومنها القاهرة الكبرى بسرعة 14 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي، و يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

أعلنت الأرصاد عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن، وتبلغ على القاهرة 28 العظمى و17 الصغرى، والعريش 23 العظمى و 17 للصغرى، ومرسى مطروح 22 العظمى 16 الصغرى، والعاصمة الإدارية 28 للعظمى و 17 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 24 للعظمى و 16 للصغرى، ودمنهور 27 للعظمى و 18 الصغرى، وطنطا 27 العظمى و 18 الصغرى، وسفاجا 29 للعظمى و 20 الصغرى.

وتسجل في شرم الشيخ 31 للعظمى و 22 الصغرى، والغردقة 30 للعظمى و 21 الصغرى، وطابا 28 للعظمى و 18 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة في السويس 28 للعظمى و 17 صغرى، والإسماعيلية 29 العظمى و 18 للصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و 15 للصغرى.

وتصل في رفح 23 العظمى و 16 الصغرى، وسوهاج 30 للعظمى و 18 للصغرى، وبنها 28 العظمى و 18 الصغرى، والأقصر 32 العظمى و 19 الصغرى، المنيا 29 للعظمى و 16 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى مدينة 6 أكتوبر 28 للعظمى و 17 للصغرى، وسويف 28 العظمى و 18 للصغرى، وحلايب 28 العظمى و 20 الصغرى، وبورسعيد 24 العظمى و 17 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 31 للعظمى و 18 الصغرى، ونخل 27 العظمى و12 الصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 18 للصغرى، ورأس حدربة 30 العظمى و 20 للصغرى، والزقازيق 28 العظمى و18 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 28 للعظمى و 18 صغرى، والطور 31 العظمى و 21 للصغرى، وكفر الشيخ 27 العظمى و18 الصغرى،، وكاترين 23 العظمى و 8 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في السلوم 25 العظمى و 17 الصغرى، ومرسى علم 30 للعظمى و 21 الصغرى، ورأس سدر 30 للعظمى و 20 الصغرى.

وقالت الأرصاد ، إن درجة الحرارة اليوم في سيوة 27 للعظمى و 18 صغرى، وادي النطرون 27 العظمى و17 الصغرى، والمنصورة 28 العظمى و17 الصغرى.

وتصل في أسوان 33 للعظمى و 21 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 22 صغرى، وأسيوط 29 العظمى و 17 الصغرى.

مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط

وتترواح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع الموج 1 الى 1.5 واتجاه الرياح شمالية غربية/شمالية شرقية، وتعتدل حالة البحر الأحمر معتدل بارتفاع الموج 1.5 إلى 2 واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: