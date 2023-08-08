درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن، لتشهد طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقسا ليلاً مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة على اقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على القاهرة 35 العظمى و 25 الصغرى، وأسوان 45 العظمى و 30 الصغرى، والوادي الجديد 45 للعظمى و 27 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 24 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 24 الصغرى، والسلوم 33 العظمى و 23 الصغرى، و طنطا 34 العظمى و 26 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في بنها 35 العظمى و 25 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى و 26 الصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى طابا 39 للعظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 العظمى و 24 الصغرى، والطور 38 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتابعت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 25 الصغرى، والعريش 32 العظمى و 24 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في شبين الكوم 35 للعظمى و 26 صغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 28 الصغرى، وقنا 44 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة فى العلمين الجديدة

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى أبو سمبل 44 العظمى و 31 الصغرى، ورأس غارب 39 العظمى و 29 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 25 صغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 35 العظمى و 25 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 26 الصغرى، وأبو رماد 40 العظمى و29 الصغرى، والسويس 37 العظمى و 25 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في دمنهور 35 للعظمى و 26 الصغرى، وبني سويف 38 العظمى و 26 الصغرى، و مرسى علم 41 للعظمى و 30 الصغرى، والأقصر 45 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شلاتين 40 للعظمى و 30 صغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 26 الصغرى، والفيوم 37 العظمى و 25 الصغرى، وادي النطرون 36 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل في 6 أكتوبر 36 العظمى و25 الصغرى، وحلايب 38 العظمى و 30 الصغرى، ونخل 38 العظمى و 17 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى، والغردقة 41 للعظمى و 30 الصغرى.

شبورة مائية صباحاً

وحذرت هيئة الأرصاد، من ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: