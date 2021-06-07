درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-6-2021 فى مصر

تنشر بوابة المال الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء علي مختلف المحافظات المصرية ، إذ يسود حار نهارا علي القاهرة والوجة البحري، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة ٣٣ للعظمي و ٢٠ للصغري، وتسجل في أسوان ٤١ للعظمي و ٢٥ للصغري.

وقالت الأرصاد الجوية، إن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري تشهد أجواء حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تسجل سرعتها ١٦ عقدة.

الطقس في السواحل

كما يسود حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية فمعتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للحرارة على السواحل الشرقية، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تصل سرعتها الي ١٤ عقدة.

واضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للأتربة على جنوب سيناء تسجل سرعتها ١٧ عقدة.

الطقس في الصعيد

وذكرت أن شمال الصعيد، يسودها طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة

وترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مختلف المحافظات المصرية، وتصل فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى ٣٣ درجة، والصغرى ٢٠ وفي الإسكندرية العظمى ٢٩ والصغرى ١٨.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى ٣٦ والصغرى ٢٦، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى ٣٦ والصغرى ٢٦ درجة للصغري.

وذكرت أن درجة الحرارة في دمنهور فالعظمى ٣١ والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى ٣٦ والصغرى ١٨ درجة.

درجات الحرارة فى مدن القناة

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد تبلغ ٢٩ للعظمي و ٢٠ للصغري، و الاسماعيلية ٣٤ للعظمي و ١٩ للصغري، والسويس ٣٣ للعظمي و ٢٠ للصغري، فيما تسجل على العريش 30 للعظمي و 19 للصغري، ورفح ٢٩ للعظمي و ١٩ للصغري.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان ٤١ درجة للعظمى و ٢٥ للصغرى، وعلى محافظة قنا ٤٠ درجة للعظمى و ٢٥ للصغرى.

بينما تسجل الأقصر ٤١ للعظمي و ٢٥ للصغري، وعلى سوهاج فالعظمى ٣٨ والصغرى ٢٥ درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من ١.٥ إلى ١ أمتار، والرياح شمالية غربية.

كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج من ٢ إلى ٣.٥ أمتار، والرياح شمالية غربية.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المحافظات المصرية: