درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-2-2022 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن خاصة فى فترات النهار ليسود طقس مشمس على القاهرة والوجة البحري، وأتربة عالقة على تلك الانحاء تمتد الى شمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أن مدن القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد يسودها طقس مائل للدفئ نهارا وشديد البرودة ليلاً.

كما يسود طقس دافئ على مدن جنوب سيناء والبحر الاحمر وحتي جنوب الصعيد نهارا، وشديد البرودة ليلا، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية مثيرة للرمال والاتربة فى بعض الاوقات.

وتتوقع الأرصاد تساقط امطار خفيفة على اقصي السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30 %، ليسود طقس غائم جزئي.

درجات الحرارة اليوم

ونعرض فى التقرير كافة درجات الحرارة اليوم المتوقعة على المدن المصرية، وتصل فى القاهرة 22 للعظمي و11 للصغري، وشبين الكوم 22 للعظمي و 11 للصغري، ودمنهور 21 للعظمي و 12 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 21 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 21 للعظمي و 11 للصغري، وبلطيم 21 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 22 للعظمي و 10 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 22 للعظمي و 12 للصغري، ودمياط 21 للعظمي و 11 للصغري، والمنصورة 21 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الاسماعيلية 23 للعظمي و 10 للصغري، والسويس 23 للعظمي و 12 للصغري، والعريش 22 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 21 للعظمي و 10 للصغري.

وراس سدر 22 للعظمي و 10 للصغري، ونخل 21 للعظمي و 3 للصغري، ونويبع 23 للعظمي و 15 للصغري، وطابا 21 للعظمي و 13 للصغري، وكاترين 18 للعظمي و 2 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 24 للعظمي و 14 للصغري، والغردقة 23 للعظمي و 14 للصغري، ومرسي علم 23 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم وبني سويف 22 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 22 للعظمي و 6 للصغري، واسيوط 23 للعظمي و 7 للصغري، وسوهاج 23 للعظمي و 8 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وتابعت ان درجة الحرارة فى اسوان 26 للعظمي و 9 للصغري، والوادي الجديد 24 للعظمي و 7 للصغري، وشلاتين 26 للعظمي و 13 للصغري، وحلايب 23 للعظمي و 14 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع أمواج من متر إلى 1.5 متر، فيما تعتدل حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج من 1.5 الى 2 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: