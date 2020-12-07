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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-12-2020 في مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 23 للعظمى و 13 للصغرى
عصام عميرة 12:00 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20 12:00 ص, الثلاثاء, 8 ديسمبر 20

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يسود اليوم طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافىء على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد نهاراً، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وتشهد شمال البلاد طقسًا باردًا، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلاً، مع حركة رياح معتدلة، عن درجات الحرارة اليوم.

الطقس في القاهرة

وتنخفض درجات الحرارة اليوم ، ليسود القاهرة والوجه البحري، طقس دافئ نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة وذلك وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية، السلوم، دمياط، العريش، بورسعيد، رفح ومطروح).

كما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسا مائلا للدفء نهارًا، بينما يكون دافئا نهارًا على السواحل الشرقية، باردا ليلا، والرياح معتدلة، وتسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ، البحيرة والدقهلية).

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الطقس في سانت كاترين

فيما يكون طقس جنوب سيناء مائلا للحرارة نهارًا، باردا ليلاً، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما تتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد فحار نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من (بني سويف، المنيا والفيوم).

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 8-12-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 23 والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في  شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 09.

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الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة الثلاثاء، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمي و 11 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت هيئة الأرصاد بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 75% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

وتكثر الرطوبة فالمدن الساحلية وخاصة فى فصل الصيف.ومع ارتفاع الرطوبة بالنهار تشعرك بارتفاع درجة الحرارة اعلى مما هى عليه.ويصاب الانسان بالتعرق ويحدث صعوبة فى تبخر العرق من على جسم الانسان بسبب تشبع الهواء بالرطوبة مما يجعل الانسان يشعر بارتفاع درجة الحرارة وإرهاق الجسم.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2313
الإسكندرية2213
طنطا
2313
شبين الكوم2314
دمنهور2314
بلطيم
2214
مطروح
1911
السلوم
1811
سيوة2008
بورسعيد
2314
دمياط
2315
الزقازيق
2313
الإسماعيلية
2412
السويس2413
العريش2413
رفح2313
رأس سدر
2412
نخل2505
نويبع2616
طابا2413
كاترين1906
الطور2613
شرم الشيخ2716
الغردقة
2713
مرسي علم2715
الفيوم2411
بني سويف2210
المنيا2210
أسيوط2313
سوهاج2311
قنا2412
الأقصر
2411
أسوان2512
أبوسمبل
2513
الوادى الجديد
259
شلاتين2818
حلايب2620
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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