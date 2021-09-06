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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-9-2021 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة في القاهرة ٣٤ للعظمي
عصام عميرة 12:40 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 12:40 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد نهارا ومعتدل ليلا، وتسجل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 34 للعظمي و 25 للصغري، فيما تصل فى اسوان الى 42 للعظمي و 30 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا ومعتدل ليلا، وفق درجات الحرارة اليوم الثلاثاء.

الطقس فى القاهرة

وتابعت هيئة الارصاد ان هناك نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، وتسجل أعلى سرعة للرياح اليوم فى القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد 17 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وأوضحت الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مستوي المدن والمحافظات المصرية، وتبلغ فى القاهرة 34 للعظمي و25 للصغري، وترتفع المحسوسة إلى 36 درجة وقت الظهيرة، والزقازيق 34 للعظمي و 26 للصغري، والمنصورة 33 للعظمي و 25 للصغري.

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درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية تبلغ 31 للعظمي و25 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و24 للصغري، وشبين الكوم 33 للعظمي و 26 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 24 للصغري.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة فى مرسي مطروح 30 للعظمي و 24 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 22 للصغري، ودمياط 30 للعظمي و 26 للصغري.

درجات الحرارة فى مدن القناة

وتتوقع الارصاد الجوية ان تسجل درجات الحرارة فى مدن القناة، منها السويس 33 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 34 للعظمي و 24 للصغري، وبورسعيد 30 للعظمي و 26 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 25 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة فى رفح 30 للعظمي و 24 للصغري، وراس سدر 35 للعظمي و 24 للصغري، ونويبع 36 للعظمي و 28 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 29 للصغري، وكاترين 36 للعظمي و 22 للصغري، وطابا 34 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 28 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى مرسي علم 35 للعمي و 28 للصغري، وسوهاج 38 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 23 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 26 للصغري.

وتصل درجات الحرارة فى اسوان 42 للعظمي و 30 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 30 للصغري، وابوسمبل 42 للعظمي و 31 للصغري.

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نسبة الرطوبة اليوم

وأضافت الارصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة اليوم تبلغ فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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