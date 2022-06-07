درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-6-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، ومعتدل ليلا على كاف الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أن هناك شبورة مائية خفيفة على الطرق الرئيسية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، ونشاط للرياح على الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 35 للعظمى و 24 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمى و 23 للصغري، و دمنهور 34 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم على الاسكندرية 30 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 30 للعظمي و 20 للصغري، ومطروح 29 للعظمي و 22 للصغري، وبورسعيد 30 للعظمي و 22 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى الاسماعيلية 35 للعظمي و 22 للصغري، و السويس 35 للعظمي و 21 للصغري، وراس سدر 36 للعظمي و 23 للصغري.

درجة الحرارة

وتبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ 37 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 28 للصغري، والطور 37 للعظمي و 23 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى نويبع 35 للعظمي و 23 للصغري، ونخل 34 للعظمي و 18للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى اسوان 40 للعظمي و 26 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، و والوادي الجديد 40 للعظمي و 26 للصغري، وحلايب 37 للعظمي و 22 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 24 للصغري.

حالة البحرين

وتتوقع الأرصاد أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الي معتدل بارتفاع أمواج من 1 الي 1.75 متر، ورياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الاحمر وتصل ارتفاع الموج من 1.5 الي 2 متر.

وتتوقع الارصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة خلال ٤٨ ساعة القادمة علي كافة الأنحاء الشمالية حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة ٣٥ درجة وتظل الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

كما تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاع اخر في درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة حتي نهاية الأسبوع.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: