درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-3-2023 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية تفاصيل مثيرة فى درجات الحرارة اليوم علي مختلف المدن، وأعلنت أن الطقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

ويستمر نشاط الرياح في الاتجاه الشمالي الشرقي على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وسرعتها 10 عقدات في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض في التقرير كافة درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على كافة الأنحاء، وتبلغ فى القاهرة 21 العظمى و11 الصغرى، ورأس سدر 22 للعظمى و 12 للصغرى، و الأقصر 31 العظمى و14 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 21 للعظمى و12 الصغرى، وبورسعيد 21 العظمى و13 للصغرى، وكاترين 18 العظمي و6 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

تصل درجة الحرارة اليوم في العريش 20 العظمى و11 الصغرى، و شرم الشيخ 27 للعظمى و 16 للصغرى، وبني سويف 23 العظمى و10 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في رأس حدربه 26 العظمى و17 للصغرى، و6 أكتوبر 22 للعظمى و11 للصغرى، والعاصمة الإدارية 21 للعظمى و10 للصغرى.



أبضا تسجل درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 22 العظمى و12 الصغرى، ودمياط 20 للعظمى و14 للصغرى،و رأس غارب 26 للعظمى و13 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل 31 للعظمى و 14 الصغرى، واسماعيليه 22 العظمى و 11 للصغرى، وطنطا 21 للعظمى و12 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 21 العظمى و11 الصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى و15 للصغرى، والمنيا 24 للعظمى و10 للصغرى.

تصل في وادي النطرون 21 العظمى و13 الصغرى، ودمنهور 20 للعظمى و12 للصغرى، ونخل 20 للعظمى و7 للصغرى.

وتبلغ في كفر الشيخ 22 العظمى و12 الصغرى، وأبو رماد 27 العظمى و16 الصغرى، وحلايب 26 العظمى و17 صغرى.

أيضا تسجل في الوادي الجديد 28 للعظمى و12 الصغرى، والعلمين الجديدة 20 للعظمى و12 للصغرى، وبنها 21 العظمى 12 والصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في سيوة 22 للعظمى و10 صغرى، والغردقة 26 للعظمى و15 للصغرى، و شلاتين 29 للعظمى و 16 صغرى.

وتبلغ في وشبين الكوم 21 للعظمى و12 للصغرى، والسلوم 21 للعظمى و11 للصغرى، والسويس 22 العظمى و12 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

كما تسجل في مدينة فى اسوان 32 للعظمى و15 الصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و12 للصغرى، ومدينة سفاجا 27 للعظمى و14 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في رفح 20 العظمى و12 للصغرى، وقنا 30 للعظمى و13 للصغرى، والطور 24 العظمى و13 الصغرى.

كما تبلغ في طابا 22 للعظمى و12 للصغرى، ومحافظة الفيوم 22 للعظمى و11 للصغرى. وأسيوط 24 العظمى و11 الصغرى.

وتتعرض مدينتي حلايب وشلاتين الى فرص سقوط أمطار خفيفة ومناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

طقس بارد ليلا

مع استمرار حالة الطقس ليلا جو بارد على اغلب الانحاء، وظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت ان حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف في اتجاه الرياح شمالية غربية وجنوبيه غربيه، وتعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح جنوبية شرقيةو شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في المحافظات والمدن المصرية: