درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-12-2021 فى مصر

تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفق درجات الحرارة اليوم على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح الجنوبية الغربية على(القاهرة الكبرى -الوجه البحرى -السواحل الشمالية -ومدن القناه -سيناء-شمال الصعيد )والتى تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأكدت الارصاد ان مدن القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد يسودها طقس لطيف نهارا وبارد ليلا، وطقس معتدل نهارا على جنوب سيناء وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد ان تصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 20 للعظمي و 13 للصغري، ووادي النطرون 21 للعظمي و 13 للصغري، وبلطيم 22 للعظمي و 14 للصغري، ودمنهور 20 للعظمي و 13 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 21 للعظمي و 13 للصغري، ، وطنطا 20 للعظمي و 13 للصغري، وشبين الكوم 21 للعظمي و14 للصغري، والغردقة 27 للعظمي و 16 للصغري.

وتابعت أن درجات الحرارة في مرسي مطروح 20 للعظمي و 12 للصغري، والسلوم 21 للعظمي و 10 للصغري، وسيوة 20 للعظمي و 8 للصغري، واسيوط 23 للعظمي و 10 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم على طابا 20 للعظمي و 13 للصغري، وكاترين 18 للعظمي و 5 للصغري، وشرم الشيخ 27 للعظمي و 18 للصغري، والمنيا 23 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد ان درجة الحرارة اليوم في مرسي علم 26 للعظمي و 15 للصغري، والفيوم 21 للعظمي و 11 للصغري، وبني سويف 22 للعظمي و 12 للصغري، سوهاج 24 للعظمي و 11 للصغري، والاقصر 27 للعظمي و 10 للصغري، واسوان 28 للعظمي و 11 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في العريش 23 للعظمي و 12 للصغري، ورفح 22 للعظمي و 13 للصغري، ونخل 22 للعظمي و 4 للصغري، ونويبع 23 للعظمي و 15 للصغري، وراس سدر 23 للعظمي و 13 للصغري.

كما تعمل نشاط الرياح على اضطراب حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط حيث متوقع ان يصل ارتفاع الموج من (٤:٣.٥)متر.

وتتوقع الأرصاد تساقط للامطار بنسب طفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد مساءً.

وأصدرت هيئة الأرصاد عدة نصائح خلال الطقس غير المستقر، ومنها غلق النوافذ جيدا، ويفضّل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج فى مثل هذه الأجواء.

والقيادة بحذر على الطرق وخاصة الطرق السريعة لإنخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

أجواء شتويه بامتياز خلال ٧٢ ساعة قادمة

تتوقع الارصاد اجواء شتوية خلال 72 ساعة القادمة، ليسود طقس بارد ليلا علي كافة الأنحاء؛ وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة ٢٠ درجة والصغري ١٣ درجة كما يزداد الاحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط رياح جافة باردة خاصة ليلا .

كما تشهد محافظات شمال الصعيد أجواء شديدة البرودة ليلا علي وجه الخصوص من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغري ما بين ١٠ : ٩ درجات.

وتنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير علي الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة بسبب نشاط رياح جنوبية يصل الي حد العاصفة علي مناطق من غرب البلاد وشمال الصعيد .

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: