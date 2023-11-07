درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في مصر

شهدت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا نهارا على جميع المدن، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

كما يحل طقس ليلا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 30 العظمى و 19 الصغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و 20 الصغرى، والمنيا 32 العظمى و17 الصغرى، وبنها 30 العظمى و 20 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 28 للعظمى و 19 الصغرى، وبورسعيد 28 العظمى و20 الصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 19 الصغرى، وشرم الشيخ 35 العظمى و24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في العلمين 28 العظمى و 19 الصغرى، وكاترين 26 العظمى و14 الصغرى، ورأس غارب 32 العظمى و 23 الصغرى، وسوهاج 34 العظمى و 19 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في المنصورة 30 العظمى و19 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 18 الصغرى، وادي النطرون 31 العظمى و 19 الصغرى، والعريش 27 العظمى و 19 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في نخل 29 العظمى و 17 الصغرى، والفيوم 32 العظمى و 19 الصغرى، وأسوان 37 العظمى و 23 الصغرى، وسفاجا 32 العظمى و 22 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في الزقازيق 30 العظمى و20 الصغرى، والطور 29 العظمى و 23 الصغرى، وأسيوط 33 العظمى و 18 الصغرى، و6 أكتوبر 31 العظمى و 19 الصغرى.

درجة الحرارة فى دمنهور

وتسجل درجة الحرارة اليوم في دمنهور 29 للعظمى و 19 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 22 الصغرى، ودمياط 27 العظمى و 21 الصغرى، ومرسى مطروح 27 العظمى و 19 الصغرى.

كما تصل في سيوة 29 للعظمى و 17 صغرى، وطنطا 30 العظمى و 19 الصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 24 صغرى، وحلايب 29 العظمى و 25 الصغرى، وقنا 35 العظمى و 22 الصغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 31 العظمى و 24 الصغرى، والسويس 31 العظمى و 20 الصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 20 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في بني سويف 32 العظمى و 19 الصغرى، ورفح 26 العظمى و 18 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى و 22 الصغرى، والعاصمة الإدارية 30 درجة و 20 الصغرى.

وأضافت الأرصاد في التقرير حالة البحر المتوسط خفيف وارتفاع الموج من0.5 إلى 1.25 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، وتذكر حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونوضح في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: