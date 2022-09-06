درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-9-2022 فى مصر

يسود طقس حار رطب نهارا ومعتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، وفق درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بسرعة 15 عقدة، و 20 عقدة على جنوب سيناء.

أمطار على السواحل الشمالية

وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط بارتفاع أمواج من 2 و 3 امتار.

كما تصل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة الكبري 85 للعظمى و 45 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 40 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و 60 للصغرى، وجنوب سيناء 55 للعظمى و 30 للصغرى، وشمال الصعيد 45 للعظمى و 20 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة فى القاهرة 32 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى و 22 للصغرى، والسويس 33 للعظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 31 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 34 للعظمى و 22 للصغرى، وأكتوبر 33 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بنها 32 للعظمى و 23 للصغرى، وكفر الشيخ 32 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 32 للعظمى و 23 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى 25 للصغرى، وأسيوط 35 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين 30 للعظمى و 23 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 36 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 36 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 23 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 39 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 37 للعظمى و 26 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج يصل الى 3 أمتار، و تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج يصل الى 2 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والمحافظات المصرية: