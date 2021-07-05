درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-7-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارًا، معتدل رطب ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجة البحري،مع اعتدال حالة البحرين الاحمر والمتوسط ليترواح ارتفاع الامواج من 1.5 الى 2.25 متر.

الطقس في القاهرة

وقالت الأرصاد الجوية ان حركة الرياح اليوم معتدلة على اغلب المدن المصرية، وتسجل سرعتها 10 عقدة على القاهرة ، والسواحل الشمالية تبلغ 13 عقدة، فيما تصل في شمال الصعيد الى 14 عقدة، وجنوب الصعيد 12 عقدة.

وذكرت الأرصاد، أن مدن السواحل الشمالية تشهد طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، شبورة مائية خفيفة صباحا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح معتدلة، وتتعرض الطرق الرئيسية الى شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة، والوجه البحري، كما ترتفع نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة رطبة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة، أما طقس شمال الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وتتوقع الارصاد الجوية ان تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والمحسوسة 39 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، وطنطا 36 للعظمي و 24 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27 درجة للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 28 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة في دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 21 درجة، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 22 للصغري، وبلطيم 30للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة في أسوان

وتصل درجات الحرارة في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمي و 27 للصغري.

كما تبلغ فى الأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 26 درجة، واسيوط 37 للعظمي و 24 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

تأثير الرطوبه على درجات الحرارة

واوضحت هيئة الارصاد الجوية الفرق بين تأثير الرطوبة على درجات الحرارة عن الذى يشعر به الأنسان، اذ تعمل نسب الرطوبة على انخفاض درجة الحرارة السطحية فى فصل الصيف وتعمل على رفع درجة الحرارة فى فصل الشتاء .

وذكرت ان الانسان يشعر بارتفاع درجة الحرارة فالمناطق ذو الرطوبه العالية مثل المناطق الساحلية كلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الانسان فيحدث خلل فى تبريد جسم الانسان .

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: