درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-6 -2023 في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتوضح حالة الطقس ليلا معتدل على كافة الأنحاء.

وتبلغ نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 18 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

وأعلنت الأرصاد فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت الأرصاد في التقرير ان درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 33 العظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 39 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و 17 الصغرى، وكاترين 30 العظمى و 16 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 28 للعظمى و 21 للصغرى، ونخل 33 العظمى و18 الصغرى، والعريش 26 العظمى و 21 للصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 20 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 20 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في السويس 33 العظمى و 22 الصغرى، وحلايب 33 العظمى و 28 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 27 صغرى، والغردقة 37 للعظمى و 27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 33 للعظمى و 21 صغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 27 الصغرى، ورفح 26 العظمى و 20 الصغرى.



وتسجل درجة الحرارة اليوم في الفيوم 37 للعظمى و 23 للصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 22 صغرى، وبنها 33 العظمى و 21 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 21 الصغرى.

كم تبلغ درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 33 العظمى و 21 الصغرى، والوادي الجديد 44 للعظمى و 28 الصغرى، والسلوم 28 العظمى و 19 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 25 العظمى و 20 الصغرى، و شرم الشيخ 38 للعظمى و 27 الصغرى، وطابا 32 للعظمى و 22 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 22 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 34 العظمى و 20 للصغرى، والعلمين الجديدة 28 للعظمى و 21 الصغرى، وأسوان 44 للعظمى و 29 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و 21 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الطور 34 العظمى و 24 للصغرى، والأقصر 43 العظمى و 27 الصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية، وتذكر اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

ونوضح في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: