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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-4-2021 فى مصر

وتسجل درجة الحرارة في الاسكندرية 31 للعظمى و 15 للصغرى
عصام عميرة 2:22 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21 2:22 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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تنشر بوابة “المال” الالكترونية جدول يشمل درجات الحرارة المتوقعة على كافة المدن المصرية اليوم الثلاثاء، اذ تسجل ارتفاع ملحوظ وتصل في القاهرة الى 34 للعظمي و 22 للصغري، مع حركة رياح مثيرة للرمال والاتربة على القاهرة والوجة البحري.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى يوم الخميس القادم على أن يبدأ الانخفاض على غرب البلاد من يوم الأربعاء مع دخول الهواء الشمالي البارد وبداية من يوم الجمعة تنخفض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، ليسود طقس لطيف علي شمال البلاد نهارا مائل للبرودة ليلا.

الطقس في القاهرة

وتتعرض البلاد الى تغيرات سريعة وحادة في حالة الطقس من حيث درجات الحرارة خلال الايام القادمة، اذ يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتي الأربعاء ومن المتوقع تصل درجة الحرارة علي القاهرة ٣٥ درجة مئوية. وينتهي الاسبوع بانخفاض كبير في درجات الحرارة لتصل ٢٠ درجة مئوية علي شمال البلاد.

وقالت الأرصاد الجوية، ان حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حارة نهارًا، وأتربة عالقة، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

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كما يسود طقس على السواحل الشرقية معتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للحرارة على السواحل الغربية، مائلة للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد مثيرة للأتربة.

الطقس في الصعيد

ويسود شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-4-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 22 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 15.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23 درجة للصغري، وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 18، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 32 والصغرى 13 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى و 21 للصغرى، وعلي محافظة قنا 35 درجة للعظمى و 19 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 36 للعظمي و 19  للصغري.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 65 للعظمى، و30 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحر المتوسط

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3422
الإسكندرية3115
طنطا
3421
شبين الكوم3422
دمنهور3318
بلطيم
2916
مطروح
3117
السلوم
3311
سيوة3213
بورسعيد
2617
دمياط
2516
الزقازيق
3421
الإسماعيلية
3319
السويس3419
العريش3116
رفح2915
رأس سدر
3317
نخل3214
نويبع3223
طابا3122
كاترين2515
الطور3021
شرم الشيخ3221
الغردقة
3123
مرسي علم3020
الفيوم3420
بني سويف3419
المنيا3519
أسيوط3518
سوهاج3519
قنا3519
الأقصر
3619
أسوان3621
أبوسمبل
3518
الوادى الجديد
3517
شلاتين3219
حلايب3019
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ارتفاع درجات الحرارة
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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