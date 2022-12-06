 درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-12-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية أجواء مائلة للبرودة فى الصباح الباكر لطيفة نهارا على شمال البلاد حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وفق درجات الحرارة اليوم، والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.

كما تظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3 :2 درجة مئوية ) ،من الخميس المقبل، ولذا يجب التنبيه على عدم تخفيف الملابس ويفضل الالتزام بارتداء الملابس الشتوية وخاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر تجنبا للإصابة بنزلات البرد.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة على جميع المدن، وتبلغ في القاهرة 22 للعظمى و 15 للصغرى، والعاصمة الادارية 22 للعظمى و 14 للصغرى، و طنطا 22 للعظمى و 14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في المنصورة 23 للعظمى و 14 للصغرى، و دمياط 23 للعظمى و 15 للصغرى، وكفر الشيخ 22 للعظمى و 14 للصغري، وبنها 22 للعظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 22 للعظمى و 15 للصغرى، والسويس 23 للعظمى و 15 للصغرى، والزقازيق 23 للعظمى و 13 للصغرى.

وتسجل فى شبين الكوم 23 للعظمى و 14 للصغرى، و طنطا 22 للعظمى و 14 للصغرى، و شلاتين 28 للعظمى و 20 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 22 للعظمى و 14 للصغرى، و العلمين 22 للعظمى و 14 للصغرى، و مطرح 21 للعظمى و 14 للصغرى، و السلوم 20 للعظمى و 11 للصغرى، و سيوة 20 للعظمى و 9 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في كاترين 16 للعظمى و 5 للصغرى، ورأس سدر 24 للعظمى و 16 للصغرى، ونويبع 24 للعظمى و 14 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى حلايب 24 للعظمى و 20 للصغرى، والطور 25 للعظمى و 14 للصغرى، وادي النطرون 22 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة

كما تصل درجات الحرارة في شرم الشيخ 25 للعظمى و 18 للصغرى، والغردقة 24 للعظمى و 17 للصغرى، و مرسي علم 26 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 23 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بني سويف 23 للعظمى و 13 للصغرى، و المنيا 22 للعظمى و 12 للصغرى، وأسيوط 22 للعظمى و 11 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى سوهاج 23 للعظمى و 12 للصغرى، و قنا 24 للعظمى و 14 للصغرى، و الأقصر 25 للعظمى و 14 للصغرى.

تابعت : أن درجة الحرارة فى أسوان 25 للعظمى و 13 للصغرى، و الوادي الجديد 24 للعظمى و 14 للصغرى.

وتسجل فى أبوسمبل 26 للعظمى و 12 للصغرى، ورأس حدربة 25 للعظمى و 20 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن:



