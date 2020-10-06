درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-10-2020 فى مصر

وتصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 25 للصغرى

تسجل درجات الحرارة اليوم ارتفاع طفيف لتصل الى 34 درجة للعظمي في القاهرة اليوم بدلا من 32 درجة للعظمي أمس ، وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية لبيان طقس اليوم، كما ترتفع في الحرارة في أسوان لتصل الى 39 درجة للعظمي.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن الثاهرة الكبري ومدن الوجه البحري تشهد طقس حار نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي القاهرة بينما تكون معتدلة علي الوجه البحري.

السواحل الشمالية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارًا، وشبورة مائية صباحاً، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وعلي جنوب سيناء، فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً علي مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

طقس الصعيد

أما طقس شمال الصعيد، فحار نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، بينما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وأوضحت الأرصاد، أن شمال البلاد حتي شمال الصعيد متأثرة بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-10-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 22، والمحسوسة 35 للعظمى، و 23 صغرى.

أما الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 23 للصغرى.

وفي شرم الشيخ العظمى 35 والصغرى 26، والمحسوسة 37 عظمى و 29 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26، والمحسوسة 37 عظمى و 29 صغرى.

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 22، والمحسوسة 34 عظمى، و 24 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 20، والمحسوسة 35 عظمى و 21 صغرى.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 27 صغري.

وعلي محافظة قنا 36 درجة للعظمى و 24 للصغرى، والمحسوسة 37 عظمي و 25 صغري، بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 23 للصغري، والمحسوسة 39 عظمي و 24 صغري.

نسبة الرطوبة فى القاهرة

وأشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 82 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 14 للصغري.

حالة البحرين

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج من 1 إلي 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: