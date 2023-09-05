درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والقاهرة 35 للعظمى.

كما يسود طقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 13 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 35 العظمى و 26 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى، وطنطا 35 العظمى و 25 الصغرى، والمنصورة 35 العظمى و 25 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 34 للعظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 29 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 35 للعظمى و 25 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 الصغرى، وأبو سمبل 41 العظمى و 28 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في كاترين 31 العظمى و 17 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 30 الصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و25 الصغرى، ونخل 33 العظمى و 18 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في أسيوط 38 العظمى و 22 الصغرى، وأسوان 41 العظمى و 28 الصغرى، والعريش 34 العظمى و 24 الصغرى، وبني سويف 37 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الغردقة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى، وطابا 33 للعظمى و 26 الصغرى، والسلوم 33 العظمى و 24 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 26 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى بنها 35 العظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 25 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 23 الصغرى، و6 أكتوبر 36 العظمى و25 الصغرى.

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 35 العظمى و 24 الصغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 28 الصغرى، والفيوم 37 العظمى و 23 الصغرى، والوادى الجديد 41 للعظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 38 العظمى و 28 الصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 22 الصغرى، والطور 33 العظمى و 25 الصغرى، ودمياط 33 العظمى و 25 الصغرى.

وتابعت درجة الحرارة اليوم في ابو رماد 36 العظمى و 30 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 22 صغرى، ورفح 33 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى 23 الصغرى.

درجة الحرارة فى كفر الشيخ

وتصل درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى، وكاترين 31 العظمى و17 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 27 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 31 صغرى والسويس 36 العظمى و 24 الصغرى.

وتتوقع أن تعتدل حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1.25 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتغير حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: