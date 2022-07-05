درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5-7-2022 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء، وتصل الحرارة فى القاهرة 36 للعظمى.

كما ترتفع نسبة الطروبة نهارا مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من من 2 و 3 درجات مئوية، وتسجل فى القاهرة 75 للعظمى و 20 للصغرى، والوجه البحري 85 للعظمى و 35 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و 40 للصغرى.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأجواء شديدة الحرارة علي معظم الأنحاء نهارا معتدل رطب ليلا خلال فترة التنبؤ، وارتفاع نسب الرطوبة و التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الأحساس بحرارة الطقس، ويجب الإكثار من شرب السوائل الباردة ، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، و ارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس ، و ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

درجات الحرارة في القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 36 العظمى و 25 للصغرى، ودمياط 30 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

في الاسكندرية إلى 31 للعظمى و23 للصغرى، ووادي النطرون 36 العظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى و25 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 31 للعظمى و 24 للصغرى، ، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 36 للعظمى و24 للصغرى، والعريش 33 للعظمى و 24 للصغرى، ، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 37 للعظمى و 27 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و28 للصغرى ، ورفح 32 للعظمى و 23 للصغرى، ونخل 36 للعظمى و17 للصغرى، ونويبع 38 للعظمى و25 للصغرى، ومرسى علم 37 للعظمى و26 للصغرى.

درجة الحرارة فى سوهاج

وتصل درجة الحرارة فى سوهاج 39 للعظمى و25 للصغرى، وقنا 39 للعظمى و25 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و26 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 26 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 25 للصغرى، وبني سويف 37 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى أسوان 41 للعظمى و 27 للصغرى، وإدفو 41 للعظمى و27 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و26 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن والمحافظات: