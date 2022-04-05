ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم على كافة الانحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والسواحل الشمالة وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأتربة عالقة عل مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال، وتسجل اعلي سرعة للرياح 16 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن، وتسجل على القاهرة 39 للعظمي 22 للصغري، ووادي النطرون 37 للعظمي و 18 للصغري، والمنصورة 36 للعظمي و 19 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

فى الاسكندرية 36 للعظمي و 20 للصغري، وبلطيم 38 للعظمي و 21 للصغري، ومطروح 37 للعظمي و 20 للصغري، والسلوم 38 للعظمي و 21 للصغري.

وتصل درجات الحرارة اليوم فى ورفح 30 للعظمي و 20 للصغري، وبورسعيد 35 للعظمي و 20 للصغري، ودمياط 35 للعظمي و 20 للصغري، وشبين الكوم 36 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم على الاسماعيلية 39 للعظمي و 19 للصغري، والسويس 40 للعظمي و 19 للصغري، والعريش 31 للعظمي و 19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم الفيوم 40 للعظمي و 20 للصغري، وطابا 36 للعظمي و 20 للصغري، وشرم الشيخ 35 للعظمي و 24 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 23 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم مرسي علم 36 للعظمي و 22 للصغري، بني سويف 40 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 39 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى اسيوط 40 للعظمي و 20 للصغري، وسوهاج 42 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 41 للعظمي و 22 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى اسوان 41 للعظمي و 24 للصغري، وابوسمبل 41 للعظمي و 22 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 20 للصغري، الاقصر 42 للعظمي و 23 للصغري.

وذكرت ان حالة البحر الاحمر والبحر المتوسط تستقر وتبقي معتدلة بارتفاع امواج لايتجاوز 2 متر، وحركة رياح شمالية غربية وجنوبية شرقية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على كافة المدن والمحافظات: