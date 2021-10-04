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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 5-10-2021 فى مصر

وتصل فى القاهرة 29 للعظمي و 20 للصغري
عصام عميرة 1:32 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21 1:32 ص, الثلاثاء, 5 أكتوبر 21

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تراجع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المحافظات المصرية، وتتعرض أغلب الطرق الرئيسية إلى شبورة مائية صباحا تمتد الى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد، أن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد يسودها طقس مائل للحرارة نهارا ولطيف ليلا، وطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ولطيف ليلاً.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، وتسجل سرعتها 12 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد 17 عقدة، وجنوب الصعيد 14 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وترصد “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن، وتصل فى القاهرة تسجل 29 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 21 للصغري، وبلطيم 27 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 29 للعظمي و 21 للصغري.

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درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية 27 للعظمي و21 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 26 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ في السويس 30 للعظمي و 21 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 21 للصغري، وراس سدر 30 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 28 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة

وتصل فى طابا 28 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 14 للصغري، والطور 30 للعظمي و 24 للصغري، وشرم الشيخ 31 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 25 للصغري.

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كما تنخفض درجة الحرارة فى مرسي علم 32 للعظمي و 25 للصغري، والفيوم 30 للعظمي و 20 للصغري، وبني سويف 30 للعظمي و 21 للصغري، والمنيا 30 للعظمي و 20 للصغري، واسيوط 31 للعظمي و 20 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى أسوان 35 للعظمي و 23 للصغري، والاقصر 34 للعظمي و 22 للصغري، وأبوسمبل 33 للعظمي و 21 للصغري، والوادي الجديد 33 للعظمي و 20 للصغري.

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نسبة الرطوبة

وتابعت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 145 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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