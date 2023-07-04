درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4-7-2023 في مصر

اعلنت الارصاد الجوية عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن، وتصل فى القاهرة 35 للعظمى، ليسود طقس حار رطب نهارا على العاصمة ومدن الوجه البحري ومتعدل الحرارة ليلا على تلك الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد الجوية، طقس معتدل الحرارة ليلا على جميع المدن، مع ظهور شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة بسرعة 15 عقدة الى 22 عقدة، وتعتدل على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن، وتبلغ فى القاهرة 35 العظمى و 24 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 25 صغرى، والسويس 36 العظمى و 23 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 22 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 29 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 39 للعظمى و 23 الصغرى، وأسيوط 40 العظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في مرسى مطروح 29 العظمى و 23 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى، وطنطا 35 العظمى و 23 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الوادي الجديد 44 للعظمى و 27 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 24 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 23 الصغرى، و6 أكتوبر 36 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الفيوم

وتصل درجة الحرارة اليوم فى الفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 24 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 23 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى و 27 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 31 العظمى و 23 الصغرى، وبنها 35 العظمى و23 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و 24 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 28 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 27 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في دمياط 29 العظمى و 22 الصغرى، وبني سويف 38 العظمى و 23 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 39 للعظمى و 27 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 23 الصغرى، وقنا 42 العظمى و 28 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في العلمين الجديدة 28 للعظمى و 23 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 23 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الغردقة

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الغردقة 39 للعظمى و 28 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 27 الصغرى، والطور 36 العظمى و 26 الصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 24 صغرى.

وتعلن الأرصاد حالة البحر المتوسط خفيف وحيث يبلغ ارتفاع الموج 0.5الى 1.25متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتكشف عن حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5الى 2.25متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونوضح في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: