درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4-5-2021 فى مصر

قالت هيئة الارصاد الجوية ان درجات الحرارة تواصل الارتفاع خلال الثلاث ايام المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية، متوقعة ان تسجل درجة الحرارة علي القاهرة ٤٠ درجة كما تصل درجات الحرارة علي جنوب البلاد الي ٤٣ درجة مع نشاط رياح علي مناطق متفرقة.

الطقس في القاهرة

واضافت الارصاد انه يسود أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار علي القاهرة والوجة البحري وشمال وجنوب الصعيد ويصبح معتدل ليلا خلال طقس اليوم الثلاثاء.

وذكرت الأرصاد، أن طقس السواحل الشمالية حارًّا نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة على السواحل الشرقية والغربية.

فيما يكون طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

الطقس في الصعيد

ويشهد طقس شمال الصعيد طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، مع حركة رياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4-5-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 40 درجة، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 34، والصغرى 20، وفي طنطا 40 للعظمي و 21 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم على شرم الشيخ العظمى 38، والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27 درجة، وتبلغ في الفيوم 40 للعظمي و 23 للصغري.

وعلى دمنهور العظمى 37، والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 41، والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى، و28 للصغرى، وعلى محافظة قنا 42 درجة للعظمى، و26 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمي و26 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمى، و27 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 42، والصغرى 25 درجة، واسيوط 41 للعظمي و 24 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمى، و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 30 للعظمى، و20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى، و15 للصغرى.

نصائح مواجهة الطقس شديد الحرارة

ووجهت هيئة الارصاد عدة نصائح للمواطنين خلال موجة الطقس شديد الحرارة، وهيا عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك اى مواد قابلة للأشتعال مثل زجاجات الكحول فالسيارات وتركها فى درجة حرارة عالية.

كما طالبت من المواطنين ارتداء ملابس قطنية فضفاضة، والأكثار من تناول السوائل وخاصة المياه بعد الأفطار وخلال فترة الليل.