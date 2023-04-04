درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4-4 -2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم بشكل ملحوظ على أغلب المدن والأنحاء، لتشهد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس دافئ على السواحل الغربية، وتشهد جميع الأنحاء طقس بارد ليلاً.

كما تنشط حركة الرياح محملة بالرمال والأتربة على مدن السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وتبلغ سرعتها 18 عقده في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأوضحت الأرصاد الجوية ، أن درجات الحرارة اليوم تسجل القاهرة 31 العظمى و17 الصغرى، والسويس 30 العظمى و 16 الصغرى، والغردقة 30 للعظمى و 17 الصغرى، و شرم الشيخ 30 للعظمى و 17 الصغرى، والأقصر 33 العظمى و17 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتصل الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 25 للعظمى و 15 الصغرى، وأبو سمبل 34 للعظمى و 16 الصغرى، و مرسى علم 30 للعظمى و 18 الصغرى ،وبني سويف 33 العظمى و 16 للصغرى، ودمياط 25 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم في طنطا

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في طنطا 30 للعظمى و 17 للصغرى، والطور 30 العظمى و 16 الصغرى، وقنا 32 العظمى و17 الصغرى، العلمين الجديدة 25 للعظمى و 14 للصغرى.

وذكرت درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 31 للعظمى و 17 الصغرى، وسوهاج 32 للعظمى و 16 للصغرى، وطابا 29 للعظمى و 15 الصغرى، ودمنهور 30 للعظمى و 16 الصغرى، ورأس سدر 30 للعظمى و 16 الصغرى.

فيما تصل درجة الحرارة اليوم في بني سويف 33 العظمى و 16 للصغرى، والفيوم 33 للعظمى و 16 للصغرى، ورفح 32 العظمى و 15 الصغرى، والعريش 31 العظمى و15 الصغرى، الإسماعيلية 32 العظمى و 15 للصغرى.

وذكرت درجة الحرارة اليوم في رأس غارب 29 للعظمى و 16 للصغرى، والزقازيق 31 العظمى و 17 الصغرى، وشلاتين 29 للعظمى و 17 صغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تبلغ درجة الحرارة في أسوان 34 للعظمى و 19 الصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و16 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 32 للعظمى و 16 للصغرى، ورأس حدربة 28 العظمى و 16 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في حلايب 25 العظمى و 16 صغرى، وأسيوط 31 العظمى و15 الصغرى، وأبو رماد 27 العظمى و15 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 15 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى المنصورة

وتصل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 31 العظمى و17 الصغرى، وسيوة 25 للعظمى و14 صغرى، والوادي الجديد 33 للعظمى و 17 الصغرى.

وتتابع درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 31 للعظمى و 17 صغرى، وادي النطرون 30 العظمى و16 الصغرى، وسفاجا 29 للعظمى و 16 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: