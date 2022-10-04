درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4-10-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، طقسا حارا رطبا نهارا ومعتدل ليلا على القاهرة الكبرى وفق درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتصل فى القاهرة 31 للعظمى، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك فرصا لتساقط الأمطار بنسب خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

نسبة الرطوبة اليوم

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة 80 للعظمى و 35 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى، والسواحل الشمالية 85 للعظمى و 50 الصغرى، وشمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن، وتصل على القاهرة 31 للعظمى و 23 للصغرى، ومدينة أكتوبر 32 للعظمى و 22 للصغرى، ومطروح 27 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 29 للعظمى و 23 للصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى العريش 29 للعظمى و 22 للصغرى، ورفح 29 للعظمى و 22 للصغرى، وبنها 31 للعظمى و 23 للصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى سيوة 29 للعظمى و 21 للصغرى، وكاترين 32 للعظمى و 17 للصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى شبين الكوم 31 للعظمى و 22 للصغرى، وطنطا 31 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 35 للعظمى و 26 للصغرى، والسويس 32 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى دمياط 29 للعظمى و 23 للصغرى، ونويبع 35 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 30 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 34 للعظمى و 27 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 27 للصغرى، ومرسي علم 35 للعظمى و 26 للصغرى، وأبو رماد 35 للعظمى و 27 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى اسوان

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة على أسوان 40 للعظمى و 25 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 25 للصغرى، وأبو سمبل 39 للعظمى و 26 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بني سويف 32 للعظمى و 22 للصغرى، والمنيا 33 للعظمى و 21 للصغرى، وأسيوط 32 للعظمى و 21 للصغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المحافظات والمدن: