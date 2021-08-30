درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 31-8-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن والمحافظات المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجة البحري ، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على تلك الأنحاء، مع شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الرئيسية.

وأضافت هيئة الراصاد ان مدن السواحل الشمالية تشهد طقس مائل للحرارة نهارا و معتدل ليلا، فيما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا ومعتدل ليلا.

وتتوقع الأرصاد نشاط لحركة الرياح اليوم على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وتسجل سرعتها على القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 16 عقدة، وشمال الصعيد 22 عقدة، وجنوب الصعيد 17 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وترصد محطات هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتصل فى القاهرة 35 للعظمي و25 للصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و26 للصغري، ودمنهور 34 للعظمي و25 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و24 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية 31 للعظمي و25 للصغري، وطنطا 35 للعظمي و25 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و24 للصغري، والسلوم 32 للعظمي و22 للصغري.

كما تصل فى مدن القناة تسجل فى بورسعيد 31 للعظمي و27 للصغري، والسويس 36 للعظمي و25 للصغري، والإسماعيلية 36 للعظمي و24 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و25 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد، درجة الحرارة فى العريش 31 للعظمي و25 للصغري، ورفح 31 للعظمي و24 للصغري، ورأس سدر 35 للعظمي و26 للصغري، ونويبع 39 للعظمي و29 للصغري.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى طابا 36 للعظمي و25 للصغري، وكاترين 35 للعظمي و19 للصغري، والطور 34 للعظمي و27 للصغري، وشرم الشيخ 39 للعظمي و30 للصغري.

درجة الحرارة فى الصعيد

كما ترتفع درجات الحرارة فى الصعيد 37 للعظمي فى المنيا و24 للصغري، وسوهاج 39 للعظمي و39 للعظمي و25 للصغري، وقنا 42 للعظمي و26 لصغري.

وتابعت أن درجة الحرارة فى أسوان 43 للعظمي و29 للصغري، وإدفو 43 للعظمي و27 للصغري، والوادي الجديد 39 للعظمي و27 للصغري، وحلايب 36 للعظمي و27 للصغري.

الرطوبة اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن نسبة الرطوبة اليوم 86 للعظمي و30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و15 للصغري.

عاصفة وحشية تضرب السواحل الامريكية

عاصفة وحشية من الفئة الرابعة تدعي “أيدا” ضربت السواحل الأمريكية في نفس التاريخ الذي دمر فية اعصار كاترينا الشهير ولايتي لويزيانا وميسيسيبي قبل 16 عامًا ، رياح عاتية ترافق إيدا حيث بلغت سرعتها 150 ميلاً في الساعة (230 كم / ساعة) لتصبح خامس أقوى إعصار يضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة، ثم هبطت بعد ساعات إلى عاصفة من الفئة 1 مع رياح قصوى تبلغ 95 ميلاً في الساعة (155 كم / ساعة) أثناء زحفها إلى الداخل ، وعينها حوالي 45 ميلا (70 كيلومترا) .

وذكرت هيئة الارصاد عبر صفحتها على الفيس بوك، انه غمر ارتفاع المحيط الجزر المجاورة حتي وصل الي اليابسة واصبحت اجزاء كبيرة من الولاية تحت سطح البحر.

ما يزيد عن مليون منزل وشركة بدون كهرباء في جميع انحاء الولاية بسبب الأضرار الكارثية التي سببها الإعصار وتم إجلاء كل مرضي الفيرس بالمستشفيات الي خارج الولاية، لافته الي ان الولاية تحت سيطرة فرق الانقاذ حيث ان الوضع كارثي واكتر من المتوقع .