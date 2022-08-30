درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-8-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، أجواء معتدلة على أغلب المدن الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس معتدل ليلا على تلك الأنحاء، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ومائل للحرارة رطب ليلا.

وحذرت الأرصاد، من شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري، مع فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 34 للعظمى و 24 للصغرى، ووادي النطرون 33 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى و 23 للصغرى، وسيوة 38 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 26 للصغرى.

وتتوقع ان تصل درجة الحرارة اليوم فى الإسماعيلية 35 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 31 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى راس سدر 38 للعظمى و 26 للصغرى، ونخل 37 للعظمى و 21 للصغرى، ونويبع 40 للعظمى و 27 للصغرى، وطابا 39 للعظمى و 26 للصغرى، و كاترين 36 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة اليوم الطور 34 للعظمى و 27 للصغرى، و وشرم الشيخ 40 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 28 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة الفيوم 35 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 36 للعظمى و 23 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 26 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى قنا 43 للعظمى والأقصر 43 للعظمى و 28 للصغرى، وأسوان 43 للعظمى و 29 للصغرى، وادفو 43 للعظمى و 29 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة فى ابو سمبل 42 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 27 للصغرى، ورأس حدربة 36 للعظمى و 27 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد، أن تصل حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل بارتفاع 1 الى 1.75 متر، ورياح شمالية غربية، فيما تصل حالة البحر الأحمر إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والمحافظات المصرية: