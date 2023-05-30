درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-5-2023 على مختلف المدن، ليسود طقسا حارا نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية، مع أمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلا تكون لطيفة في أول الليل و معتدلة فى آخره على باقي الأنحاء، وشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد، في التقرير درجات الحرارة اليوم في القاهرة 33 العظمى 22 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 21 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 18 الصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 28 للعظمى و 19 للصغرى، ونخل 30 العظمى و14 الصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 23 للصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 20 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في السويس 33 العظمى و 21 الصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 19 الصغرى، وأسوان 39 للعظمى و 26 الصغرى، وكاترين 27 العظمى و 12 الصغرى

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم في العريش 29 العظمى و 20 للصغرى، ورفح 28 العظمى و 20 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و 21 الصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 22 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في دمنهور 32 للعظمى و 21 الصغرى، والسلوم 26 العظمى و 18 الصغرى، والأقصر 38 العظمى و 25 الصغرى، والفيوم 33 للعظمى و 22 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في الغردقة 35 للعظمى و 24 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 34 للعظمى و 22 للصغرى، وحلايب 33 العظمى و 25 الصغرى، وشلاتين 33 للعظمى و 25 صغرى.

درجة الحرارة اليوم فى طنطا

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في طنطا 32 العظمى و 19 الصغرى، وطابا 29 للعظمى و 20 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 18 صغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 25 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى راس سدر 34 للعظمى و 21 الصغرى، وشرم الشيخ 35 للعظمى و 24 الصغرى. وشبين الكوم 33 للعظمى و 21 صغرى، وبورسعيد 28 العظمى و 20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الإسماعيلية 33 العظمى و 21 للصغرى، والطور 34 العظمى و 22 للصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 35 العظمى و 22 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل، بارتفاع الموج 1 الى 2 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية، واعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: