درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-3-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم في السويس 21 للعظمي و 11 للصغري

تنشر بوابة “المال” الالكترونية جدول شامل يوضح درجات الحرارة اليوم الصادرة عن محطات هيئة الارصاد الجوية، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 20 للعظمي و 11 للصغري، وفي الاسكندرية تصل الى 19 للعظمي و 13 للصغري.

وقالت هيئة الارصاد الجوية، ان سرعة الرياح تسجل اليوم الثلاثاء في القاهرة الكبري 15 عقدة اتجاة شمالية غربية، فيما تسجل 18 عقدة على السواحل الشمالية، وتصل في شمال الصعيد 18 عقدة، وتبلغ في جنوب الصعيد 17 عقدة، وفق درجات الحرارة اليوم.

الطقس في القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية، ان القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس لطيفة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط في بعض الاوقات.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء معتدلة نهارا، باردة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق.

ويشهد خليج السويس والبحر الأحمر، اضطراب في الملاحة مع سرعة رياح تتراوح من 50 إلى 65 كم/س، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 4 أمتار.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس لطيف نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح نشطة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-3-2021.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 20 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 درجة للصغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 19 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 08 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 13 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحرين

و تتوقع هيئة الارصاد الجوية، ان تصل حالة البحر المتوسط من معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر مضطربة جدا وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: