درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 30-11-2021 فى مصر

تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية، وطقس حار نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية أن جميع المحافظات والمدن تشهد طقس مائل للبرودة ليلاً على كافة المدن والانحاء المصرية.

كما حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة على اغلب الطرق الرئيسية في الصباح الباكر تؤثر على الرؤية، على مدن القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية.

تساقط الامطار اليوم

وتتوقع الأرصاد تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة تساقط تصل الى 30 %.

وذكرت أن حركة الرياح اليوم تنشط على السواحل الشمالية وتسجل سرعتها 17 عقدة، والقاهرة 11 عقدة، وشمال الصعيد 11 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة فى القاهرة 27 للعظمي و 16 للصغري، ودمنهور 28 لللعظمي و 16 للصغري، وشبين الكوم 27 للعظمي و 16 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة فى الإسكندرية 24 للعظمي و 15 للصغري، وطنطا 27 للعظمي و 16 للصغري، ومرسي مطروح 22 للعظمي و 15 للصغري، ورفح 26 للعظمي و 16 للصغري.

وتسجل على بورسعيد 25 للعظمي و 16 للصغري،والسويس 29 للعظمي و 16 للصغري، والعريش 26 للعظمي و 16 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى المنصورة 27 للعظمي و 16 للصغري، ونويبع 32 للعظمي و 16 للصغري، ونخل 32 للعظمي و 11 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى طابا 30 للعظمي و 17 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 11 للصغري، والطور 30 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 19 للصغري، والغردقة 31 للعظمي و 18 للصغري، ومرسي علم 31 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الفيوم 30 للعظمي و 14 للصغري، وبني سويف 30 للعظمي و 14 للصغري، والمنيا 30 للعظمي و 14 للصغري، واسيوط 31 للعظمي و 15 للصغري، وحلايب 29 للعظمي و 20 للصغري.

وتتوقع ان تسجل درجة الحرارة اليوم في أسوان 35 للعظمي و 16 للصغري، وادفو 35 للعظمي و 16 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و 14 للصغري، وشلاتين 32 للعظمي و 19 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: