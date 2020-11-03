درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3-11-2020 فى مصر

طقس اليوم معتدل على كافة الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً

تواصل درجات الحرارة اليوم الانخفاض بشكل مستمر لتصل الى 26 درجة للعظمي و 19 للصغري في القاهرة لاول مرة منذ بداية فصل الخريف، بحسب هيئة الارصاد الجوية.

ويسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة و الوجه البحري، وتضم البحيرة وكفر الشيخ، والرياح معتدلة.

الطقس في القاهرة

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلا علي السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلا على السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

ولفتت الهيئة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بورسعيد، العريش).

منخفض السودان الموسمي

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارًا، لطيف ليلاً، والرياح نشطة، حيث تتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

أما طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3-11-2020.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

الطقس في سيوة

وعلى دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 19، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 15.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الثلاثاء، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و20 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 31 للعظمى و21 للصغرى.

نسبة الرطوبة اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 55 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغرى.

حالة البحرين

وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة طوال اليوم وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: