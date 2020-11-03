لايف

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3-11-2020 فى مصر

طقس اليوم معتدل على كافة الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً
عصام عميرة 8:30 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20 8:30 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تواصل درجات الحرارة اليوم الانخفاض بشكل مستمر لتصل الى 26 درجة للعظمي و 19 للصغري في القاهرة لاول مرة منذ بداية فصل الخريف، بحسب هيئة الارصاد الجوية.

ويسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة و الوجه البحري، وتضم البحيرة وكفر الشيخ، والرياح معتدلة.

الطقس في القاهرة

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلا علي السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلا على السواحل الغربية، والرياح معتدلة.

ولفتت الهيئة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بورسعيد، العريش).

منخفض السودان الموسمي

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارًا، لطيف ليلاً، والرياح نشطة، حيث تتأثر شمال وغرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر شرق وجنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

اقرأ أيضا  حداد ينتقم من سوداني بقتل نجله.. والمتهم: رفض إعادة 36 ألف جنيه لي

حالة الطقس ودرجات الحرارة

أما طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء  3-11-2020.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 26 والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 30 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 23.

الطقس في سيوة

وعلى دمنهور فالعظمى 25 والصغرى 19، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 15.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-11-2020 في مصر.. العظمى 26 درجة على القاهرة

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة غد الثلاثاء، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و20 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 31 للعظمى و21 للصغرى.

نسبة الرطوبة اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 55 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغرى.

حالة البحرين

وذكرت الهيئة أن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة طوال اليوم  وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الجمعة 30-10-2020 في مصر: انخفاض في درجات الحرارة

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2619
الإسكندرية2521
طنطا
2619
شبين الكوم2619
دمنهور2519
بلطيم
2519
مطروح
2418
السلوم
2318
سيوة2416
بورسعيد
2622
دمياط
2622
الزقازيق
2719
الإسماعيلية
2718
السويس2619
العريش2520
رفح2420
رأس سدر
2621
نخل2315
نويبع2824
طابا2523
كاترين2512
الطور2820
شرم الشيخ3024
الغردقة
2923
مرسي علم2923
الفيوم2718
بني سويف2718
المنيا2718
أسيوط2719
سوهاج2820
قنا3220
الأقصر
3121
أسوان3221
أبوسمبل
3120
الوادى الجديد
2921
شلاتين3125
حلايب2926
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

الأزهر يدين الهجمات الإرهابية في فيينا

المال - خاص 1:43 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

رئيس الأرجنتين: سنحصل في ديسمبر ويناير على 25 مليون جرعة من لقاح كورونا

المال - خاص 1:18 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

الصحة: تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة

محمد بدر 12:07 ص, الثلاثاء, 3 نوفمبر 20

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة على أولوية المرور بالجيزة.. وضبط الجناة

أماني عوض 11:37 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

وزير الصحة اللبناني يحذر من «كارثة وشيكة» في بلده بسبب تزايد إصابات كورونا

أيمن عزام 10:59 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

متحدث الوزراء : تطبيق المواعيد الدائمة لغلق المحال والمنشآت التجارية خلال الشهر الحالي

محمد مجدي 10:04 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20