درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3-10-2023 في مصر

أصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا توضح فيه درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود ليلا طقس لطيف الحرارة على شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 30 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى علم 34 للعظمى و 26 الصغرى، وقنا 36 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 20 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأعلنت هيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 28 للعظمى و22 الصغرى ، وأبو رماد 34 العظمى و 25 الصغرى، والطور 33 العظمى و 25 الصغرى، والعاصمة الإدارية 30 درجة و22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 34 للعظمى و 26 الصغرى، وسفاجا 34 العظمى و 26 الصغرى، والعريش 29 العظمى و 22 الصغرى، وبنها 30 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في العلمين 28 العظمى و 22 الصغرى، وادي النطرون 30 العظمى و23 الصغرى، والوادي الجديد 36 للعظمى و 24 الصغرى، ونخل 28 العظمى و 20 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بور سعيد 29 العظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 24 الصغرى، وبني سويف 31 العظمى و23 الصغرى، والزقازيق 30 العظمى و23 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الفيوم

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الفيوم 31 العظمى و 23 الصغرى، ودمياط 28 العظمى و 23 الصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 22 الصغرى، وأبو سمبل 38 العظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 36 للعظمى و 25 صغرى، وسيوة 29 للعظمى و 20 صغرى، وكاترين 29 العظمى و18 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 23 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في أسوان 39 العظمى و 26 الصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 21 الصغر، ومرسى مطروح 27 العظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 32 العظمى و22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في السويس 30 العظمى و 22 الصغرى، والمنصورة 29 العظمى و 22 الصغرى، ورأس حدربة 33 العظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و 22 الصغرى.

وأشارت الأرصاد، إلى ان درجة الحرارة اليوم في 6 أكتوبر 31 العظمى و 22 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 20 الصغرى، والأقصر 38 العظمى و 26 الصغرى، وحلايب 33 العظمى و 26 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة فى المنيا

وتصل درجة الحرارة اليوم في المنيا 32 للعظمى و 22 الصغرى، وطنطا 29 العظمى و 22 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 25 الصغرى، وطابا 30 العظمى 24 الصغرى.

وتتوقع الأرصاد، تغير حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 2 ال2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: