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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-9-2020 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 29 صغري وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية
عصام عميرة 7:30 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 7:30 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، حار نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي القاهرة الكبري والوجه البحري، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحاً، لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي السواحل الغربية.

وعلي جنوب سيناء، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

أما طقس شمال وجنوب الصعيد، فشديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي الشمال معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط علي مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن شمال البلاد متأثرة بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-9-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، والمحسوسة 36 للعظمى، و 26 صغرى.

وفي الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 35 للعظمى، و 27 للصغرى.

وعلي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، والمحسوسة 40 عظمى و 31 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 40 عظمى و 30 صغرى.

أما دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 24، والمحسوسة 36 عظمى، و 26 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 23، والمحسوسة 41 عظمى و 24 صغرى.

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درجات الحرارة بمدن الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 29 صغري.

وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 26 للصغري، والمحسوسة 43 عظمي و 27 صغري.

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 20 للعظمى و 14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

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المدينةالعظميالصغري
القاهرة3524
الإسكندرية3324
طنطا
3523
شبين الكوم3523
دمنهور3424
بلطيم
3324
مطروح
3222
السلوم
3524
سيوة4023
بورسعيد
3325
دمياط
3225
الزقازيق
3524
الإسماعيلية
3623
السويس3624
العريش3323
رفح3223
رأس سدر
3824
نخل3618
نويبع3627
طابا3426
كاترين3216
الطور3326
شرم الشيخ3829
الغردقة
3828
مرسي علم3727
الفيوم4024
بني سويف4024
المنيا4024
أسيوط4124
سوهاج4125
قنا4126
الأقصر
4226
أسوان4228
أبوسمبل
4227
الوادى الجديد
4326
شلاتين3927
حلايب3528
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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