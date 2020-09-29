درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-9-2020 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 29 صغري وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، حار نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي القاهرة الكبري والوجه البحري، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية مائل للحرارة نهارًا، مع شبورة مائية صباحاً، لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي السواحل الغربية.

وعلي جنوب سيناء، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة تؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

أما طقس شمال وجنوب الصعيد، فشديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي الشمال معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط علي مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن شمال البلاد متأثرة بامتداد مرتفع العروض الوسطي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-9-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، والمحسوسة 36 للعظمى، و 26 صغرى.

وفي الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 35 للعظمى، و 27 للصغرى.

وعلي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، والمحسوسة 40 عظمى و 31 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 40 عظمى و 30 صغرى.

أما دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 24، والمحسوسة 36 عظمى، و 26 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 40 والصغرى 23، والمحسوسة 41 عظمى و 24 صغرى.

درجات الحرارة بمدن الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، والمحسوسة 43 عظمي و 29 صغري.

وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 26 للصغري، والمحسوسة 43 عظمي و 27 صغري.

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 20 للعظمى و 14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: