درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فيما تنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 14 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 35 العظمى و 25 الصغرى، والعريش 32 العظمى و 24 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 29 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 30 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 35 العظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 30 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 35 للعظمى و 24 صغرى، وشرم الشيخ 38 للعظمى و 30 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة فى دمياط

وتصل درجة الحرارة اليوم في دمياط 32 العظمى و 25 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و24 الصغرى، 6 أكتوبر 35 العظمى و24 الصغرى، والزقازيق 36 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في بنها 35 العظمى و 24 الصغرى، والعريش 32 العظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 24 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 31 صغرى، والسويس 35 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الأقصر

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الأقصر 40 العظمى و 28 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 25 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 24 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل 41 العظمى و 30 الصغرى، والوادى الجديد 41 للعظمى و 26 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 26 الصغرى، ونخل 36 العظمى و 19 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في طابا 36 للعظمى و 26 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 25 الصغرى، والمنصورة 35 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 36 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في كاترين 35 العظمى و 18 الصغرى، وأبو رماد 36 العظمى و30 الصغرى، والطور 34 العظمى و 27 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى 30 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في المنيا 37 للعظمى و25 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 24 الصغرى، وبني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الغردقة 39 للعظمى و 31 الصغرى، وسيوة 39 للعظمى و 24 صغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 29 الصغرى، وأسوان 42 العظمى و 29 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مختلف المدن: