درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29-3-2022 فى مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتسجل العظمي فى القاهرة 25 درجة.

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، وطقس بارد فى فترات اليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما حذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية من والى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على كافة الانحاء، وتبلغ فى القاهرة 25 للعظمي و 13 للصغري، ووادي النطرون 23 للعظمي و 12 للصغري، وشبين الكوم 25 للعظمي و 13 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة اليوم الاسكندرية 22 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 24 للعظمي و 13 للصغري، ودمنهور 23 للعظمي و 12 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى بلطيم 22 للعظمي و 11 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 12 للصغري، ومطروح 20 للعظمي و 10 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى السلوم 23 للعظمي و 11 للصغري، وسيوة 24 للعظمي و 9 للصغري، ودمياط 20 للعظمي و 12 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الاسماعيلية 25 للعظمي و 11 للصغري، والسويس 25 للعظمي و 12 للصغري، والعريش 23 للعظمي و 12 للصغري، ورفح 22 للعظمي و 11 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 29 للعظمي و 17 للصغري، والغردقة 28 للعظمي و 14 للصغري، ونويبع 28 للعظمي و 15 للصغري.

وتصل على طابا 26 للعظمي و 14 للصغري، وكاترين 24 للعظمي و 5 للصغري، والطور 24 للعظمي و 14 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى الفيوم 26 للعظمي و 12 للصغري، وبني سويف 26 للعظمي و 12 للصغري، والمنيا 27 للعظمي و 11 للصغري، واسيوط 27 للعظمي و 12 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة فى سوهاج 28 للعظمي و 11 للصغري، وقنا 30 للعظمي و 12 للصغري، والاقصر 33 للعظمي و 13 للصغري، واسوان 34 للعظمي و 14 للصغري.

وتسجل الحرارة فى الوادي الجديد 33 للعظمي و 14 للصغري، وشلاتين 31 للعظمي و 15 للصغري، وحلايب 28 للعظمي و 16 للصغري.

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على جميع المحافظات والمدن: