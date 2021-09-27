درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28-9-2021 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ولطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وطقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية وطقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا ومعتدل ليلا على تلك الأنحاء.

الطقس فى القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق الرئيسية من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع فرص خفيفة لتساقط الأمطار من أقصى السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتسجل سرعتها فى القاهرة 13 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 15 عقدة.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وترصد بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات االحرارة اليوم، وتسجل فى القاهرة 31 للعظمي و 21 للصغري، والاسكندرية 29 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 31 للعظمي 21 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم تسجل فى دمنهور 30 للعظمي و 20 للصغري، وبلطيم 29 للعظمي و 23 للصغري، والسلوم 28 للعظمي و 21 للصغري، والمنصورة 30 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجات الحرارة فى السويس 31 للعظمي و 20 للصغرى، والعريش 29 للعظمي و 21 للصغري، ورفح 29 للعظمي و 20 للصغري، وراس سدر 31 للعظمي و 22 للصغري، ونخل 29 للعظمي و 18 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى طابا 29 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 26 للعظمي و 15 للصغري، والطور 31 للعظمي و 23 للصغري، وشرم الشيخ 34 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 26 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة اليوم تسجل فى القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.