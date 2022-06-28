درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28-6-2022 فى مصر

تتوقع الأرصاد الجوية طقس حارا نهارا على شمال البلاد والقاهرة الكبري وفق درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على كافة الانحاء، وتصل فى القاهرة 33 للعظمي.

وأضافت الأرصاد الجوية، ان هناك نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا لتساهم فى ارتفاع الحرارة بقيم تتراوح من3 الى 4 درجات.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 33 للعظمى، و23 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى، و23 للصغرى، والغردقة 36 للعظمى، و28 للصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى، و28 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى، و25 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 30 للعظمى، و23 للصغرى، ومطروح 28 للعظمى، و23 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى، و23 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى، و24 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى، و22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 30 للعظمى، و23 للصغرى، ودمياط 29 للعظمى، و23 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى، و24 للصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى، و24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

تصل درجة الحرارة فى الإسماعيلية إلى 35 للعظمى، و23 للصغرى، والسويس 34 للعظمى، و23 للصغرى، والعريش 31 للعظمى، و22 للصغرى، ورفح 30 للعظمى، و21 للصغرى،

وتصل درجة الحرارة فى الطور إلى 36 للعظمى، و24 للصغرى، وشرم الشيخ 37 للعظمى، و27 للصغرى، وسوهاج 36 للعظمى، و25 للصغرى، وقنا 38 للعظمى، و26 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى بني سويف 35 للعظمى، و24 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى، و24 للصغرى، وأسيوط 36 للعظمى، و24 للصغرى،

درجة الحرارة فى اسوان

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان إلى 40 للعظمى، و28 للصغرى، وإدفو 40 للعظمى، و27 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى، و25 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى، و24 للصغرى، وحلايب 32 للعظمى، و26 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد ان تصل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة الكبري 75 للعظمي و 25 للصغري، والوجه البحري 75 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشرقية 85 للعظمي و 60 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: