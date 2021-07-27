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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27-7-2021 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى اسوان 41 للعظمي
عصام عميرة 2:01 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21 2:01 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع في درجات الحرارة اليوم علي كافة الانحاء، إذ تسجل القاهرة ٣٦ درجة وترتفع اكثر خلال الايام القادمة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا كما تنشط الرياح علي جنوب البلاد.

وتابعت الأرصاد، أن السواحل الشمالية يسودها طقسا مائل للحرارة رطب نهارا، فيما يسود كافة المدن المصرية طقس معتدل للحرارة رطب ليلا، وان ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 الى 4 درجة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتعرض الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتسجل فى القاهرة 36 للعظمي و 25 للصغري وترتفع الدرجة المحسوسة الى 38 درجة، والاسكندرية 32 للعظمي و 25 للصغري، ووادي النطرون 34 للعظمي و 25 للصغري.

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كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى دمنهور 33 للعظمي و 25 للصغري، وبلطيم 33 للعظمي و 24 للصغري، ومرسي مطروح 30 للعظمي و 24 للصغري.

درجات الحرارة فى السويس

وأضافت أن درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 32 للعظمي و 25 للصغري، والسويس 36 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 36 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 33 للعظمي و 25 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى نويبع 39 للعظمي و 28 للصغري، وطابا 35 للعظمي و 23 للصغري، وكاترين 35 للعظمي و 20 للصغري، والطور 38 للعظمي و 26 للصغري.

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درجة الحرارة فى اسون

كما تصل درجات الحرارة فى اسوان 41 للعظمي و 26 للصغري، وادفو 41 للعظمي و 27 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 26 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 39 للعظمي و 26 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 25 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 37 للعظمي و25 للصغري.

نسبة الرطوبة

 وأشارت الارصاد الجوية إلى أن نسبة الرطوبة على القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

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وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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