درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27-12-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتشهد المدن طقسا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر ولطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وطقسا معتدلا نهارا على جنوب البلاد.

كما يسود طقس بارد ليلا على جميع المدن من القاهرة وحتى جنوب الصعيد، لتنخفض الدرجة الصغري على أغلب المدن وتصل فى القاهرة إلى 13 للصغرى، مع شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية.

وتتوقع تساقط أمطار اليوم بنسب خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة فى القاهرة

وترصد مؤشرات الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم فى مدن القاهرة 20 للعظمى و13 للصغرى، والعاصمة الإدارية 21 للعظمى و14 للصغرى، والزقازيق 20 للعظمى و14 للصغرى، وطنطا 19 للعظمى و14 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 20 للعظمى و14 للصغرى، والعلمين الجديدة 19 للعظمى و14 للصغرى، ومدينة أكتوبر 20 للعظمى و14 للصغرى، وبنها 20 للعظمى و14 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى المنصورة 20 للعظمى و14 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى و 14 للصغرى، ومرسي مطروح 20 للعظمى و 16 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة اليوم فى نويبع 16 للعظمى و 11 للصغرى، ووادي النطرون 19 للعظمى و 15 للصغرى، وكاترين 15 للعظمى و 4 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى العريش 19 للعظمى و 12 للصغرى، ورفح 18 للعظمى و 11 للصغرى، والطور 21 للعظمى و 12 للصغرى، ورفح 18 للعظمى و 11 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة فى نويبع 16 للعظمى و 11 للصغرى، وحلايب 21 للعظمى و 14 للصغرى، ومدينة شرم الشيخ 20 للعظمى و 14 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم فى مدينة الغردقة 21 للعظمى و 13 للصغرى، ومرسي علم 23 للعظمى و 14 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في مدن الصعيد في بني سويف 20 للعظمى و 11 للصغرى، والمنيا 21 للعظمى و 9 للصغرى، وأسيوط 21 للعظمى و 9 للصغرى، وسوهاج 21 للعظمى و 9 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 23 للعظمى و 10 للصغرى، و الوادي الجديد 23 للعظمى و 7 للصغرى، وأبو سمبل 21 للعظمى و 9 للصغرى، وابورماد 23 للعظمى و 14 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن المصرية: