درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26-7-2022 فى مصر

يسود طقس شديد الحرارة نهارا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفق درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على كافة الأنحاء المصرية، وطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، وتصل القاهرة 36 للعظمى.

وحذرت الأرصاد الجوية، من شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ، وتنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، تصل سرعتها لـ16 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن، وتسجل فى القاهرة 36 للعظمى و 25 للصغرى، وترتفع الدرجة المحسوسة إلى 40 درجة، والمنصورة 36 للعظمى و 25 للصغرى، والطور 36 للعظمى و 26 للصغرى، ونخل 37 للعظمى و 16 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 33 للعظمى و 23 للصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 24 للصغرى، وكاترين 33 للعظمى و 19 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 26 للصغرى، والسويس 36 للعظمى و 24 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى طنطا 36 للعظمى و 25 للصغرى، ومطروح 32 للعظمى و 22 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في بورسعيد 34 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 37 للعظمى و 24 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى و 25 للصغرى، وسيوة 39 للعظمى و 21 للصغرى، والسلوم 33 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

كما تسجل درجة الحرارة فى نويبع 36 للعظمى و 27 للصغرى، وشرم الشيخ 387 للعظمى و 28 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 38 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 37 للعظمى و 24 للصغرى.

بني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 37 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 25 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

وتبلغ الحرارة فى أسوان 42 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 26 للصغرى، وادفو 43 للعظمى و 28 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 26 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 26 للصغرى.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة 80 للعظمى و 30 للصغرى، والوجه البحري 85 للعظمى و 35 للصغرى، والسواحل الشمالية 95 للعظمى و 60 للصغرى، وشمال الصعيد 45 للعظمى و 20 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: